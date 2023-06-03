Символика подсознания: почему мы машинально рисуем во время телефонного разговора

Во время общения с другими людьми, например, по телефону, у многих есть привычка что-то рисовать. Делаем мы это подсознательно. По словам психологов, эти рисунки могут многое рассказать о нас.

Подсознательные рисунки: о чем они говорят

По словам специалистов в области личностной психологии, если на рисунке фигурируют волнистые или спиральные линии, круги, это означает, что человек мало интересуется чужими проблемами. Такие люди эгоистичны, несколько вспыльчивы, могут быть невнимательными, что может вредить отношениям с родными и друзьями. Однако не беспокойтесь, подобные узоры также выводят тогда, когда находятся в легком стрессе или "ходит по кругу" собственных переживаний.

Любите изображать стрелки? Это говорит о вашем умении ориентироваться в жизни. Если острие стрелки направлено вверх — вы больше ориентируетесь на окружающих вас людей. Если стрелка "смотрит" вниз – вы больше думаете о себе, в левую сторону – ваши мысли слишком часто возвращаются к прошлому, а если в правую – вы любите строить планы, думать о будущем.

Люди, обычно рисующие звезды часто стремятся быть центром внимания для других. Это яркие личности, вызывающие восхищение и зависть. Но если лучики расположены далеко от звезды – это тревожный знак. Скорее всего, человек испытывает депрессию.

На рисунках преобладают изображения облаков, солнца, человек преимущественно использует яркие цвета — перед вами жизнерадостная натура, обладающая богатой фантазией. Часто это мечтатели, романтики, творческие личности. Если вы рисуете такие узоры во время телефонного разговора, она вам доставляет удовольствие или вы симпатизируете собеседнику.

Что означает, когда человек рисует цветы или листья? Это говорит о хорошем характере, отзывчивости, готовности всегда прийти на помощь другим. Такие люди часто чувственны, эмоциональны. Если цветы стоят в весе, значит вам нужна энергетическая подкормка.

Изображение человечков указывает на страдание от чувства собственной беспомощности, пребывания в нестабильном эмоциональном состоянии, желания закрыться от всего мира и никого к себе не подпускать. Часто такому человеку требуется психологическая помощь.

Часто люди оставляют на листе бумаги свою подпись, когда разговаривают по телефону. Это означает, что они довольно тщеславные личности, которых отличает нарциссизм. Такие натуры могут быть невнимательны к другим, ставить свои желания выше.

Узоры в виде геометрических фигур, как ромбы, квадраты или треугольники говорят о настойчивости и целеустремленности. Также такие люди умеют отстаивать свою точку зрения, бывают внимательными и осторожными. А вот усложнять жизнь – это не о них.

Вы изображаете фигурки животных? Психологи утверждают, что в таком случае нужно упомянуть основные черты характера того зверя, которого вы нарисовали. В тот момент вы ассоциируете себя именно с ним:

волк, тигр или другой хищник – внутри накопилась агрессия;

кролик, заяц, белка или другой мелкий зверек — ощущение своей беззащитности, потребность в заботе и поддержке;

лиса — планируете кого-нибудь обмануть;

лев – чувствуете гордость и уверенность в себе.

Что значит, когда человек постоянно рисует глаза? Если они широко открыты, значит вы переживаете подсознательный страх. Закрытые глаза – углубление в себе, замкнутость, попытка уйти от реальности. Также они могут означать, что вы не готовы чего-либо замечать. Рисунок глаза без лица часто означает нечто мистическое. А еще такой человек склонен к анализу и любит смотреть в корень проблемы.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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