Що означають малюнки, які ми підсвідомо малюємо? / © Pexels

Реклама

Підсвідомі малюнки: про що вони говорять

За словами фахівців з галузі особистісної психології, якщо на малюнку фігурують хвилясті чи спіральні лінії, кола, це означає, що людина мало цікавиться чужими проблемами. Такі люди егоїстичні, дещо запальні, можуть бути неуважними, що може шкодити стосункам з рідними та друзями. Однак не хвилюйтеся, подібні візерунки також виводять тоді, коли перебувають в легкому стресі чи "ходить по колу" власних переживань.

Любите зображувати стрілки? Це говорить про ваше вміння орієнтуватися у житті. Якщо вістря стрілки направлене вгору — ви більше орієнтуєтесь на людей, що вас оточують. Якщо стрілка "дивиться" вниз — ви більше думаєте про себе, в лівий бік — ваші думки надто часто повертаються до минулого, а якщо в правий — ви полюбляєте будувати плани, думати про майбутнє.

Люди, які зазвичай малюють зірки часто прагнуть бути центром уваги для інших. Це яскраві особистості, які викликають захоплення та заздрість. Але якщо промінчики розташовані далеко від зірки — це тривожний знак. Швидше за все, людина переживає депресію.

Реклама

На малюнках переважають зображення хмарин, сонця, людина переважно використовує яскраві кольори — перед вами життєрадісна натура, яка має багату фантазію. Часто це мрійники, романтики, творчі особистості. Якщо ви малюєте такі візерунки під час телефонної розмови, вона вам приносить задоволення або ви симпатизуєте співрозмовнику.

Що означає, коли людина малює квіти чи листя? Це говорить про добрий характер, чуйність, готовність завжди прийти на допомогу іншим. Такі люди часто чуттєві, емоційні. Якщо квіти стоять у вазі, значить вам потрібне енергетичне підживлення.

Зображення чоловічків вказує на страждання від відчуття власної безпорадності, перебування в нестабільному емоційному стані, бажання закритися від усього світу і нікого до себе не підпускати. Часто такій людині потрібна психологічна допомога.

Часто люди залишають на аркуші паперу свій підпис, коли розмовляють по телефону. Це означає, що вони є досить пихатими особистостями, яких вирізняє нарцисизм. Такі натури можуть бути неуважними до інших, ставити свої бажання вище.

Реклама

Візерунки у вигляді геометричних фігур, як от ромби, квадрати чи трикутники говорять про наполегливість та цілеспрямованість. Також такі люди вміють відстоювати свою точку зору, бувають пильними і обережними. А ось ускладнювати життя — це не про них.

Ви зображуєте фігурки тварин? Психологи стверджують, що в такому разі потрібно згадати про основні риси характеру того звіра, якого ви намалювали. В той момент ви асоціюєте себе саме з ним:

вовк, тигр чи інший хижак — всередині накопичилася агресія;

кролик, заєць, білка чи інше дрібне звірятко — відчуття своєї беззахисності, потреба у турботі і підтримці;

лисиця — плануєте когось обдурити;

лев — відчуваєте гордість і впевненість у собі.

Що означає, коли людина постійно малює очі? Якщо вони широко відкриті, значить, ви переживаєте підсвідомий страх. Закриті очі — заглиблення в собі, замкненність, спроба втікти від реальності. Також вони можуть означати, що ви не готові чогось помічати. Малюнок ока без особи часто означає щось містичне. А ще така людина схильна до аналізу і любить дивитися в корінь проблеми.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Реклама

Читайте також: