Дитяча нумерологія: визначаємо характер дитини за датою народження

Як виявити індивідуальні особливості вашого малюка, щоб виховати гармонійну особистість? Впоратися з цим допоможе нумерологія. Адже характер дитини можна дізнатися за датою народження.

Вам допоможе просте додавання цифр дати народження малюка. Прочитавши пояснення до кожної цифри, ви зможете виявити важливі якості та зрозуміти, в якому напрямку розвивати дитину.

Уявімо, що ваша дитина народилася 15 серпня 2022 року. Потрібно розрахувати цифру таким чином: 1+5+0+8+2+0+2+2 = 20, тепер потрібно 2+0 = 2. Отже, потрібно дізнатися значення цифри "2".

Цифра 1 — дитина, яка народилася під цифрою 1, є безумовним лідером. Вона схильна до активних дій і постійно вимагає до себе максимальної уваги. Водночас від дитинства мріє про незалежність від людей, що її оточують. Не варто обмежувати такого малюка рамками чи заборонами, щоб не загасити в ньому задатки лідера. В дорослому житті вони точно стануть йому в пригоді. Краще спрямувати всю енергію в потрібне русло, підтримувати й давати слушні поради.

Цифра 2 — таку дитину можна охарактеризувати одним лише словом "чарівниця". Вона товариська, але відрізняється сором'язливою та тихою поведінкою. Малюк із цією цифрою долі не конфліктний, в жодному разі не скривдить своїх однолітків, всю свою енергію буде витрачати на те, щоб усім подобатися. Дуже важливо таку дитину підтримувати, вселяти в неї впевненість у собі, дарувати любов і турботу.

Цифра 3 — малюки, які люблять приковувати до себе погляди, тому намагаються зробити все, щоб люди звертали на них увагу. Це не примхлива, комунікабельна дитина, яка в школі часто буває улюбленцем усіх вчителів. Головне завдання батьків — навчити концентруватися на виконанні одного завдання. Але дуже важливо правильно підбирати слова, тому що такі діти дуже вразливі.

Цифра 4 — діти під цієї цифрою долі ростуть методичними та організованими. Вони люблять залишатися наодинці і ненавидять, коли дорослі вторгаються на їхню територію. Водночас такі малюки довірливі і щедрі. Хоча у них доволі самостійний характер, вони не менше за інших потребують уваги й любові батьків.

Цифра 5 — дитина, у якої випала ця цифра, часто неспокійна, любить сперечатися з будь-якого приводу, перебувати під чужим контролем, але водночас цікавиться всім, що її оточує. Від таких малюків буквально все треба ховати, тому що вони можуть або зіпсувати річ, або поранитися. Хоча зовні дитина не вміє проявляти ласку, але батьків своїх дуже любить.

Цифра 6 — не варто залишати таку дитину на самоті, тому що вона дуже любить компанію. Хоча такі малюки часто примхливі, їм не позичати чарівності та товариськості. Коли намагаєтеся врівноважити підвищену емоційність дитини, варто пам'ятати, що вона не любить критики. Краще виявляти більше ніжних відчуттів і підтримувати впевненість у власних силах.

Цифра 7 — нумерологи вважають цей тип характеру найважчим, адже дитина, яка народилася під цією цифрою, завжди і в усьому має свою точку зору, і дуже непросто переконати її у протилежному. Хоча самі малюки спокійні й чутливі, основною їхньою перевагою є розумові здібності. Тому їх потрібно розвивати та підтримувати в міру можливостей.

Цифра 8 — чарівна дитина, яка добре розуміє це і завжди використовує для вирішення всіх своїх проблем. Дуже важливо переконати такого малюка, що ви його любите, адже це — справжній ревнивець, коли йдеться про батьківську любов. Також важливо стати авторитетом в очах дитини, пояснити, що добре, а що — погано. Але всі зауваження потрібно робити в коректній формі.

Цифра 9 — у такої дитини безліч талантів, а ще чудова уява. Хоча вона може бути доволі примхливою, але труднощів у вихованні не викликає. Малюк відрізняється різнобічністю, тому дуже важливо намагатися розвивати всі його таланти. І не забувайте говорити, як сильно ви його любите. Хоча така дитина й скупа на емоції, в майбутньому вона подарує вам свою повагу та любов.

Звичайно, кожна людина індивідуальна, а цифри лише підказують основні риси характеру. Все інше залежить від самих батьків і виховання.

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