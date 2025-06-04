У Путіна зробили офіційні заяви після розмови з Трампом

Путін та Ушаков / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп переговорив з диктатором РФ Путіним та підтвердив кремлівському очільнику, що США були не в курсі планів Києва вдарити по аеродромах РФ.

Про це заявив помічник президента держави-агресорки з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков, передає російське пропагандистське агентство 4 червня.

Ушаков також зробив низку інших заяв, в яких підсумував, про що говорив Путін із Трампом.

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Так, за словами Ушакова, четверта телефонна розмова Путіна та Трампа тривала 1 годину 10 хвилин.

Він також сказав, що «РФ та Україна зможуть продовжити переговори після аналізу переданих один одному проектів меморандумів».

«Путін розповів Трампу про спроби Києва зірвати російсько-українські переговори… Трамп підтвердив Путіну, що США були не в курсі планів Києва вдарити по аеродромах РФ», — зазначив Ушаков.

Щодо «меморандумів» Росії та України, то за словами Ушакова, Путін та Трамп не обговорювали тексти проєктів.

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«Путін розповів Трампу про цілеспрямовані атаки Києва на цивільні об’єкти РФ під час переговорів», — також додав Ушаков.

За словами кремлівського чиновника, питання про зустріч Путіна і Зеленського «не стояло в практичній площині ніколи».

За словами Ушакова, Кремль нібито сподівається, що переговори з Україною буде продовжено.

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін також поговорив із Папою Римським. Диктатор вкотре заявив про небохідність усунути «першопричини» війни і пожалівся Папі на СБУ.

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