СБУ показала унікальні кадри "Павутини": що вражає більше всього

Операція «Павутина»

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У СБУ оприлюднили нові унікальні кадри спецоперації «Павутина», у результаті якої було уражено 41 військовий літак стратегічної авіації РФ.

«Значна частина з них знищена безповоротно, а окремі уражені літаки будуть відбудовуватись довгими роками», — йдеться в повідомленні пресслужби.

Зокрема, на кадрах зафіксовано удари fpv-дронів СБУ по чотирьох ворожих аеродромах: «Олєнья», «Іваново», Дягілєво» та «Бєлая». Саме там базувалася стратегічна авіація Росії, яка регулярно обстрілює мирні українські міста.

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Серед уражених повітряних суден — «А-50», «Ту-95», «Ту-22», «Ту-160», а також «Ан-12» та «Іл-78». Загальні втрати авіації противника становлять 41 одиницю.

У СБУ похвалилися, що під час проведення операції застосували сучасну технологію керування БпЛА, яка поєднує автономні алгоритми штучного інтелекту та ручне втручання оператора.

Зокрема, частина дронів через втрату сигналу переходила на виконання місії з використанням штучного інтелекту за завчасно спланованим маршрутом. А після наближення і контакту до конкретно визначеної цілі автоматично спрацьовувала бойова частина. Орієнтовна вартість ураженої техніки перевищує 7 мільярдів доларів США.

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Нагадаємо, в неділю, 1 червня, було здійснено атаку на стратегічні аеродроми в кількох регіонах вглибині Росії за допомогою безпілотників, які вилітали просто з фур, припаркованих біля заправок.

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