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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Путін повідомив Папі Римському умову завершення війни в Україні

Господар Кремля вкотре заявив про небохідність усунути «першопричини» війни.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

У середу, 4 червня, президент Російської Федерації Володимир Путін провів першу телефонну розмову з Папою Римським Левом XIV, під час якої назвав умову для завершення війни в Україні.

Про зміст цієї розмови повідомили у пресслужбі Кремля.

За словами речників президента держави-агресора, Путін під час обміну думками «підтвердив прагнення досягти миру в Україні політико-дипломатичним шляхом».

Водночас господар Кремля додав, що «для остаточного, справедливого і всеосяжного вирішення кризи необхідно усунути її першопричини».

У Ватикані наразі не прокоментували розмову Папи Римського Лева XIV з російським президентом.

Як відомо, раніше новообраний Папа Римський висловив співчуття через нові жертви російських обстрілів в Україні, згадавши в молитві загиблих, зокрема дітей, та вкотре закликав до завершення війни через діалог і мирні ініціативи.

Глава Католицької церкви Папа Лев XIV, який змінив покійного Папу Франциска, також заявляв, що готовий сприяти мирному врегулюванню між Росією та Україною.

Нагадаємо, цього ж дня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним, обговоривши, зокрема, «напад України на російські літаки». Путін погрожував вдарити по Україні за атаку на військові аеродроми.

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