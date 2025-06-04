Путін повідомив Папі Римському умову завершення війни в Україні

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

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У середу, 4 червня, президент Російської Федерації Володимир Путін провів першу телефонну розмову з Папою Римським Левом XIV, під час якої назвав умову для завершення війни в Україні.

Про зміст цієї розмови повідомили у пресслужбі Кремля.

За словами речників президента держави-агресора, Путін під час обміну думками «підтвердив прагнення досягти миру в Україні політико-дипломатичним шляхом».

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Водночас господар Кремля додав, що «для остаточного, справедливого і всеосяжного вирішення кризи необхідно усунути її першопричини».

У Ватикані наразі не прокоментували розмову Папи Римського Лева XIV з російським президентом.

Як відомо, раніше новообраний Папа Римський висловив співчуття через нові жертви російських обстрілів в Україні, згадавши в молитві загиблих, зокрема дітей, та вкотре закликав до завершення війни через діалог і мирні ініціативи.

Глава Католицької церкви Папа Лев XIV, який змінив покійного Папу Франциска, також заявляв, що готовий сприяти мирному врегулюванню між Росією та Україною.

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Нагадаємо, цього ж дня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним, обговоривши, зокрема, «напад України на російські літаки». Путін погрожував вдарити по Україні за атаку на військові аеродроми.