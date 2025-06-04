У Путина сделали официальные заявления после разговора с Трампом

Путин и Ушаков / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп переговорил с диктатором РФ Путиным и подтвердил кремлевскому главе, что США были не в курсе планов Киева ударить по аэродромам РФ.

Об этом заявил помощник президента государства-агрессорки по внешней политике Юрий Ушаков, передает российское пропагандистское агентство 4 июня.

Ушаков также сделал ряд других заявлений, в которых подытожил, о чем говорил Путин с Трампом.

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Так, по словам Ушакова, четвертый телефонный разговор Путина и Трампа длился 1 час 10 минут.

Он также сказал, что «РФ и Украина смогут продолжить переговоры после анализа переданных друг другу проектов меморандумов».

«Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать российско-украинские переговоры… Трамп подтвердил Путину, что США были не в курсе планов Киева ударить по аэродромам РФ», — отметил Ушаков.

Что касается «меморандумов» России и Украины, то, по словам Ушакова, Путин и Трамп не обсуждали тексты проектов.

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«Путин рассказал Трампу о целенаправленных атаках Киева на гражданские объекты РФ во время переговоров», — добавил Ушаков.

По словам кремлевского чиновника, вопрос о встрече Путина и Зеленского «не стоял в практической плоскости никогда».

По словам Ушакова, Кремль якобы надеется, что переговоры с Украиной будут продолжены.

Напомним, глава Кремля Владимир Путин также побеседовал с Папой Римским. Диктатор в очередной раз заявил о небоходности устранить «первопричины» войны и пожаловался Папе на СБУ.

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