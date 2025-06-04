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У Путина сделали официальные заявления после разговора с Трампом
Кремлевский чиновник заявил, что Москва считает власть Украины «террористической организацией».
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп переговорил с диктатором РФ Путиным и подтвердил кремлевскому главе, что США были не в курсе планов Киева ударить по аэродромам РФ.
Об этом заявил помощник президента государства-агрессорки по внешней политике Юрий Ушаков, передает российское пропагандистское агентство 4 июня.
Ушаков также сделал ряд других заявлений, в которых подытожил, о чем говорил Путин с Трампом.
Так, по словам Ушакова, четвертый телефонный разговор Путина и Трампа длился 1 час 10 минут.
Он также сказал, что «РФ и Украина смогут продолжить переговоры после анализа переданных друг другу проектов меморандумов».
«Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать российско-украинские переговоры… Трамп подтвердил Путину, что США были не в курсе планов Киева ударить по аэродромам РФ», — отметил Ушаков.
Что касается «меморандумов» России и Украины, то, по словам Ушакова, Путин и Трамп не обсуждали тексты проектов.
«Путин рассказал Трампу о целенаправленных атаках Киева на гражданские объекты РФ во время переговоров», — добавил Ушаков.
По словам кремлевского чиновника, вопрос о встрече Путина и Зеленского «не стоял в практической плоскости никогда».
По словам Ушакова, Кремль якобы надеется, что переговоры с Украиной будут продолжены.
Напомним, глава Кремля Владимир Путин также побеседовал с Папой Римским. Диктатор в очередной раз заявил о небоходности устранить «первопричины» войны и пожаловался Папе на СБУ.