Как привлечь деньги в дом с помощью обычной свечи

Свеча – не только источник света и тепла, но и сильный магический атрибут. Наши предки наделяли ее особой силой. Как приманить деньги с помощью свечи?

Существует много разных способов, которые помогают привлечь богатство с помощью обычной свечи.

Первый способ

В давние времена существовал особый ритуал, который наши предки проводили, чтобы приманить в семью благополучие и достаток. Чтобы его провести после утреннего богослужения в церкви покупали пять белых свечей. Зажигали их в доме с самого утра следующего после покупки дня. После того, как свечи догорят, из воска формировали небольшой шарик и прятали его в кошелек, когда он остынет.

Верили, что этот обряд дает очень резвый итог. Пытались проводить его только на растущую Луну. О самом шарике никому не рассказывали и не давали в руки другим людям.

Второй способ

Чтобы привлечь в дом богатство и деньги, покупали свечу зеленого цвета. На дно миски наливали чистую воду, бросали в жидкость медную монету, зажигали свечу и держали ее так, что воск скопировал в воду. Когда свеча догорала, воду выливали на землю, куда не ступала нога человека. А монету хранили как талисман в кошельке, пряча от взглядов других.

Третий способ

Наши предки этот способ выполняли на растущую Луну. Чтобы провести его, брали две свечи (зеленую и красную), ставили их друг напротив другой, а затем зажигали. Между свечами устанавливают два небольших зеркала, между которыми помещали еще горсть монет так, чтобы они отражались в зеркалах.

Ждали, чтобы свечи догорели, а потом монеты собирали и прятали в кошелек. Носили их там до семи дней, чтобы привлечь деньги.

Четвертый способ

С помощью свечей можно также очистить дом от негатива и привлечь достаток и благополучие. Перед тем, как выполнять такой ритуал, нужно открыть входную дверь. Затем зажигают белую свечу и обходят, держа ее в руках, по всем комнатам по кругу (обязательно по часовой стрелке). Только после этого дверь закрывают.

Народные приметы о свечах

Многие народные приметы были связаны именно со свечами. Издавна предки верили, что этот церковный и магический атрибут нуждается только в уважительном отношении.

Что же нам говорит народная мудрость о свечах :

дома упала свеча — ждите неожиданных известий;

начала трещать горящая свеча, значит ваши враги строят происки;

в доме зажжена свеча и от нее идет черный дым — на жителей привели порчу;

во время молитвы в церкви упала свеча – это плохой знак;

к Пасхе свеча горит ровно и не дымит — семьи ждет счастливый и благополучный год;

в церковный праздник пламя свечи высокое — будет война с недоброжелателями.

Свечи издавна помогали в проведении всевозможных ритуалов и обрядов. Зная, как правильно их использовать, можно привлечь в дом деньги и привлечь талант.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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