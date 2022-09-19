Почему коты спят на больном месте у человека: что это значит

Издавна существовало поверье, что коты могут исцелять от разных болезней. К примеру, люди всегда верили, что эти домашние любимцы ищут больное место и ложатся именно на него. Через некоторое время можно почувствовать облегчение. Так почему коты спят на людях – читайте об этом в материале ТСН.ua.

Согласно одному исследованию, владельцы кошек имеют гораздо лучшее физическое здоровье, чем люди, у которых нет этих домашних любимцев. Коты помогают справиться со стрессом и депрессией.

Существует мнение, если установить с котом доверчивые и общительные отношения, он будет находить на теле болезненные участки и лечить их. А при длительном недуге животное может вообще долгое время не отходить от своего владельца. Так что многих интересует, почему кот ложится на больное место у человека и согревает его своим теплом?

Какие болезни могут "лечить" коты

Есть определенные заболевания, которые, по некоторым утверждениям, коты могут вылечить:

сердечно-сосудистые заболевания — существует немало историй о том, как кошки спасали своих хозяев от гипертонии или сердечного приступа, коты чувствуют, когда человек раздражен или напряжен, а потому сразу подходят к нему и начинают ласкаться;

— существует немало историй о том, как кошки спасали своих хозяев от гипертонии или сердечного приступа, коты чувствуют, когда человек раздражен или напряжен, а потому сразу подходят к нему и начинают ласкаться; стресс – коты снимают усталость, стресс и даже мигрень, а еще могут привести в норму артериальное давление, когда человек гладит кошку, он постепенно успокаивается;

– коты снимают усталость, стресс и даже мигрень, а еще могут привести в норму артериальное давление, когда человек гладит кошку, он постепенно успокаивается; недуги, связанные с ЖКТ – оказывается, что гладить пушистого любимца полезно для пищеварительной системы, а еще коты помогают справиться с болезнями мочеполовой системы.

Кроме того, коты помогают увеличить продолжительность жизни. Доказано, что люди, в доме которых есть кошки, живут на 10 лет дольше. А еще у них гораздо лучше показатели АД и холестерина.

Почему кот ложится на больное место

Неужели кошки чувствуют, где у человека болит, потому ложатся лечить своего хозяина? К сожалению, это не так. Просто когда у человека есть больное место, там повышается температура, а коты любят все теплое.

Ушиб, больная спина – это также теплые места, на которых ваш любимец будет охотно спать. А если у животного с хозяином особая связь, то кот знает, какая температура тела у человека нормальная и какой у нее естественный запах.

Как только хозяин простудится или заболеет, запах и температура тела изменяются. Кошка не понимает, что человек испытывает в этот момент, но он знает, что произошли перемены.