Чому коти сплять на хворому місці у людини: що це означає

Здавна існувало повір'я, що коти можуть зцілювати від різних хвороб. Наприклад, люди завжди вірили, що ці домашні улюбленці шукають хворе місце і лягають саме на нього. За деякий час можна відчути полегшення. Тож чому коти сплять на людях - читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Згідно з одним дослідженням, власники котів мають набагато краще фізичне здоров'я, ніж люди, у яких немає цих домашніх улюбленців. Коти допомагають впоратися зі стресом та депресією.

Існує думка, якщо встановити з котом довірливі та товариські відносини, він буде знаходити на тілі хворобливі ділянки та "лікувати" їх. А за тривалої недуги тваринка може взагалі довгий час не відходити від свого власника. Тож багатьох цікавить, чому кіт лягає на хворе місце у людини і зігріває її своїм теплом?

Які хвороби можуть "лікувати" коти

Існують певні захворювання, які, за деякими твердженнями, коти можуть вилікувати:

серцево-судинні захворювання - існує чимало історій про те, як кішки рятували своїх господарів від гіпертонії чи серцевого нападу, коти відчувають, коли людина роздратована чи напружена, а тому одразу підходять до неї і починають лащитися;

- існує чимало історій про те, як кішки рятували своїх господарів від гіпертонії чи серцевого нападу, коти відчувають, коли людина роздратована чи напружена, а тому одразу підходять до неї і починають лащитися; стрес - коти знімають втому, стрес та навіть мігрень, а ще можуть привести до норми артеріальний тиск, коли людина гладить кішку, вона поступово заспокоюється;

- коти знімають втому, стрес та навіть мігрень, а ще можуть привести до норми артеріальний тиск, коли людина гладить кішку, вона поступово заспокоюється; недуги, пов'язані з ШКТ - виявляється, що гладити пухнастого улюбленця корисно для травної системи, а ще коти допомагають справитися з хворобами сечостатевої системи.

Крім цього, коти допомагають збільшити тривалість життя. Доведено, що люди, в оселі яких є кішки, живуть на 10 років довше. А ще в них набагато кращі показники артеріального тиску і холестерину.

Чому кіт лягає на хворе місце

Невже кішки відчувають, де в людини болить, тому лягають лікувати свого господаря? На жаль, це не так. Просто коли у людини є хворе місце, там підвищується температура, а коти люблять все тепле.

Забите місце, хвора спина - це також теплі місця, на яких ваш улюбленець буде залюбки спати. А якщо у тварини з господарем особливий зв'язок, то кіт знає, яка температура тіла у людини нормальна та який у неї природний запах.

Щойно господар застудиться чи захворіє, запах і температура тіла змінюються. Кішка не розуміє, що людина відчуває в цей момент, але вона знає, що відбулися зміни.