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Українські морпіхи провели успішну операцію під ударами ворожих дронів: відео

Українські морпіхи провели успішну операцію під ударами ворожих дронів: відео

Морська піхота / Фото: commons.wikimedia.org

Коли ворожій артилерії вдалося влучити в авто, морські піхотинці не зупинилися.

Бронегрупа 505 окремого батальйону морської піхоти успішно евакуювала поранених бійців з переднього краю поля бою. 

Відповідне відео опублікувала пресслужба ВМС ЗСУ. 

Упродовж всього маршруту, який проходив по відкритій місцевості, на автомобіль морських піхотинців полювали ворожі FPV-дрони, а дорогу контролювала артилерія противника. 

Але навіть коли ворожій артилерії вдалося влучити в авто, морпіхи не зупинилися і, попри три пошкоджені колеса, успішно завершили евакуацію.

“Наші побратими підтримують одне одного навіть тоді, коли ситуація здається безвихідною”, - прокоментували відео у ВМС.

Українські морпіхи провели успішну операцію під ударами ворожих дронів

Українські морпіхи провели успішну операцію під ударами ворожих дронів

Нагадаємо, російські окупанти під час штурмових дій поблизу Вугледара Донецької області розстріляли п’ятьох беззбройних українських захисників, які здалися в полон. 

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