Українські морпіхи провели успішну операцію під ударами ворожих дронів: відео

Коли ворожій артилерії вдалося влучити в авто, морські піхотинці не зупинилися.

Бронегрупа 505 окремого батальйону морської піхоти успішно евакуювала поранених бійців з переднього краю поля бою.

Відповідне відео опублікувала пресслужба ВМС ЗСУ.

Упродовж всього маршруту, який проходив по відкритій місцевості, на автомобіль морських піхотинців полювали ворожі FPV-дрони, а дорогу контролювала артилерія противника.

Але навіть коли ворожій артилерії вдалося влучити в авто, морпіхи не зупинилися і, попри три пошкоджені колеса, успішно завершили евакуацію.

“Наші побратими підтримують одне одного навіть тоді, коли ситуація здається безвихідною”, - прокоментували відео у ВМС.

Українські морпіхи провели успішну операцію під ударами ворожих дронів

Нагадаємо, російські окупанти під час штурмових дій поблизу Вугледара Донецької області розстріляли п’ятьох беззбройних українських захисників, які здалися в полон.

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