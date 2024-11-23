Як навчити бійця вижити в бою: бригадний генерал відповів

В Україні збільшили кількості днів підготовки військовослужбовців — від 30 до 45, а також змінили програму підготовки піхотинців, вийшла четверта редакція.

Командувач ДШВ, Герой України, бригадний генерал Ігор Скибюк в інтерв’ю ТСН розповів, що таким чином вдалося домогтися гарантованості рівня підготовки військовослужбовців.

“Щоб солдат виходив готовий і в нього був позитивний настрой, він довіряв своєму рівню підготовки. Ці додаткові дні відверто дуже потрібні. Ми мусимо дати йому і впевненість в своїх силах і достатній рівень підготовки. І цим рівнем підготовки дати йому максимальну живучість. Щоб він професійно діяв, усвідомлено. Ми готуємо його до таких сценаріїв, з якими він стикнеться на полі бою”, — каже військовий.

За його словами, усіх солдатів готують до агресивного ближнього бою з противником. Всі піхотинці готуються як штурмовики. І потім вони, вже пройшовши базову військову підготовку (БЗВП), йдуть додатково на різні курси — кулеметника, гранатометника, піхотинця, дронщика.

“Але кожен військовослужбовець десанто-штурмових військ мусить бути підготовлена як солдат-штурмовик. І це дає результати. На всякий пожежний випадок. Щоб у випадку, коли зайшов противник до тебе з тилу, ти міг покласти дрон і взяти автомат”, — розповів Ігор Скибюк.

Нагадаємо, військовий відповів, чому українські війська стоять на фронті “до останнього”.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГЕНЕРАЛ СКИБЮК відповів, куди ДОТЯГНЕТЬСЯ українська зброя та що буде з Курщиною - ЕКСКЛЮЗИВ

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