Как научить бойца выжить в бою: бригадный генерал ответил

По словам военного, всех солдат готовят к агрессивному ближнему бою с противником.

В Украине увеличили количество дней подготовки военнослужащих — от 30 до 45, а также изменили программу подготовки пехотинцев, вышла четвертая редакция.

Командующий ДШВ, Герой Украины, бригадный генерал Игорь Скибюк в интервью ТСН рассказал, что таким образом удалось добиться гарантированности уровня подготовки военнослужащих.

“Чтобы солдат получался готов и у него было положительное настроение, он доверял своему уровню подготовки. Эти дополнительные дни очень нужны. Мы должны дать ему уверенность в своих силах и достаточный уровень подготовки. И этим уровнем подготовки дать ему максимальную живучесть. Чтобы он профессионально действовал, осознанно. Мы готовим его к таким сценариям, с которыми он столкнется на поле боя", – говорит военный.

По его словам, всех солдат готовят к агрессивному ближнему бою с противником. Все пехотинцы готовятся как штурмовики. И потом они, уже пройдя базовую военную подготовку (БЗВП), идут дополнительно на разные курсы — пулеметчика, гранатометчика, пехотинца, дронщика.

“Но каждый военнослужащий десанто-штурмовых войск должен быть подготовлен как солдат-штурмовик. И это приносит результаты. На всякий пожарный случай. Чтобы в случае, когда зашел противник к тебе с тыла, ты мог положить дрон и взять автомат”, – рассказал Игорь Скибюк.

Напомним, военный ответил, почему украинские войска стоят на фронте "до последнего".

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ГЕНЕРАЛ СКИБЮК ответил, куда дотянется украинское оружие и что будет с Курщиной — ЭКСКЛЮЗИВ

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