Ситуація на фронті ускладнюється: бригадний генерал назвав причину

Загальна ситуація на фронті дуже складна. Противник сконцентрував зусилля і має досить багато ресурсів для реалізації своїх планів.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів командувач ДШВ, Герой України, бригадний генерал Ігор Скибюк.

“Я думаю, в них пройшло певне узагальнення їхнього досвіду і такий розвиток на наступ, тому що вони постійно наступають. А там вони навчилися чомусь — а ми навчилися протидіяти. Виглядає ситуація ближче до поганої. Але я, проводячи такий військовий аналіз, радив би всім брати лінійку, дивитися в кілометрах, в сотнях метрах, інколи в метрах, наскільки, де ворог просунувся, і яких вартувало йому це проблем та втрат. Не все так погано”, — каже військовий.

За його словами, втрати російської армії і зусилля, які вона вкладає, не порівнянні з тими здобутками, які вона має.

“Ворог прогризає і прогризає, реалізуючи свою кількісну перевагу, а не дивуючи нас якимось військовим генієм чи ще чимось. І несе стільки втрат — вони не порівнянні з тими завданнями”, — розповів Ігор Скибюк.

Нагадаємо, військовий пояснив, як дозвіл Україні на удари вглиб Росії змінить хід війни.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГЕНЕРАЛ СКИБЮК відповів, куди ДОТЯГНЕТЬСЯ українська зброя та що буде з Курщиною - ЕКСКЛЮЗИВ

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