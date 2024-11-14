Як зберегти очищену картоплю, щоб вона не потемніла

Поради господиням, що робити, щоб почищена картопля не потемніла

В яких тільки стравах не використовують картоплю, це, мабуть, один з незамінних інгредієнтів.

Господині знають, що якщо почистити картоплю і залишити її на зовсім не багато часу, вона почорніє через те. що картопляний крохмаль вступає в контакт з повітрям та окислюється. Цього можна уникнути, якщо зберігати очищену картоплю правильно.

Як правильно зберігати очищену картоплю

Покладіть очищену картоплю в каструлю з прохолодною водою і залиште там до моменту використання. Повітря не буде контактувати з поверхнею овоча, процес окислення зупиниться.

Можна додати до води кілька крапель оцту, лимонного соку або дрібку солі. Додавання кислоти у воду допоможе запобігти потемнінню картоплі. Кислота уповільнює окислення та допомагає зберегти картоплю світлою. Сольовий розчин запобігає розвитку бактерій і уповільнює процес окислення. Перед тим, як готувати, злийте воду і витріть бульби насухо.

Але не залишайте картоплю в кислій воді надовго, вона може змінити свою текстуру та втратить поживні речовини та вітаміни.

Але не залишайте картоплю в кислій воді надовго, вона може змінити свою текстуру та втратить поживні речовини та вітаміни. А якщо каструлю з водою та очищеною картоплею покласти в холодильник, то вона може там пролежати 1 до 2 днів. Зберігайте картоплю у нижній частині холодильника, де температура найбільш стабільна. Оптимальна температура для зберігання очищеної картоплі — від 2 до 4 градусів Цельсія.

Ще одна лайфгак для зберігання очищеної картоплі — це загорнути картоплю в поліетиленову плівку, попередньо переконавшись, що всередині не залишилося повітря. Упаковану вакуумним способом картоплю можна зберігати в холодильнику до тижня без потемніння.

Якщо вам потрібно зберегти картоплю на більш тривалий термін, її можна заморозити. Але перед цим її обов'язково потрібно бланшувати. Наріжте картоплю кубиками або скибочками, бланшуйте в окропі протягом 2-3 хвилин, потім швидко охолодіть у крижаній воді. Висушіть картоплю і розкладіть її на піддоні, заморозьте, а потім перекладіть у герметичний пакет або контейнер.

Загальні рекомендації для зберігання очищеної картоплі

Використовуйте холодну воду для зберігання картоплі, оскільки тепла вода сприяє прискоренню окислення.

Для очищення картоплі використовуйте керамічні або нержавійні, оскільки контакт із металом може сприяти потемнінню.

Чим менше картопля контактує з повітрям, тим менша ймовірність її потемніння, тому намагайтеся повністю занурювати картоплю у воду або щільно закривати контейнер.

Намагайтеся використовувати очищену картоплю якнайшвидше, щоб уникнути втрати її смакових якостей і текстури.

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