Роман Абрамович / © Associated Press

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Заморожені 2,5 мільярда фунтів стерлінгів від продажу російським олігархом Романом Абрамовичем футбольного клубу «Челсі» можуть ніколи не потрапити до України.

Про це пише видання The Telegraph.

За даними медіа, британська влада готувалася до суду з Абрамовичем у зв’язку з тим, як витратити гроші від продажу «Челсі», коли він перебував під санкціями. Суперечка стосується інтерпретації «договору про зобов’язання» між урядом та Абрамовичем, у якому він погодився спрямувати гроші на благодійність «з метою допомоги жертвам війни в Україні».

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Виставляючи «Челсі» на продаж, Абрамович заявив, що кошти мають бути використані «на користь усіх жертв війни в Україні».

Один із чиновників, які брали участь у переговорах 2022 року, сказав: «Від самого першого дня ми були стурбовані. Ми були готові до того, що така можливість існує. Але альтернативи дійсно не було».

З його слів, небезпека того, що Абрамович заблокує виділення коштів для України, відійшла на другий план порівняно з побоюваннями, що він «дозволить „Челсі“ розвалитися», якщо до кінця сезону не продадуть клуб, або він спробує «самостійно повернути гроші законним шляхом», якщо санкції буде знято.

«Було ухвалено рішення помістити гроші туди, де ми знали, що він не зможе до них дістатися, і потім було ухвалено рішення, що створять благодійну організацію, яка буде розумно витрачати ці гроші. Те, що справа затягнулася до цього моменту, є свідченням того, що уряд не доклав зусиль, ресурсів або політичного капіталу для розв’язання проблеми, яка від початку була очевидною», — пояснив чиновник.

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Що передувало

Роман Абрамович — російський мільярдер, який заробив свої статки на нафті й газі, отримав спеціальну ліцензію на продаж «Челсі» після вторгнення Росії до України за умови, що зможе довести, що не отримає особистої вигоди від цього продажу.

Твердять, що він має тісні зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним, хоча сам Абрамович це заперечує.

Наразі він не може отримати доступ до прибутків від продажу «Челсі» розміром 2,5 млрд фунтів стерлінгів через санкції Британії, але ці гроші, як і раніше, юридично належать йому.

Минулого року комітет Палати лордів заявив, що «незрозуміло», чому обіцянка Абрамовича направити кошти на підтримку України лишилася невиконаною й що його активи, як і раніше, заморожені.

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«Ситуація погано позначається як на Абрамовичі, так і на уряді, який мав би наполягати на жорсткіших зобов’язаннях», — йдеться у звіті британського відомства.