Дефолт України / © Pixabay

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Україна не здійснила платіж у розмірі $0,67 мільярда за своїми облігаціями, прив’язаними до валового внутрішнього продукту (ВВП). Він мав бути погашений 2 червня 2025 року. Міжнародне рейтингове агентство S&P Global знизило рейтинг українських облігацій, прив’язаних до ВВП, з «CC» до «D», що фактично означає дефолт.

Повідомили у агентстві S&P Global.

«Ми не очікуємо, що Україна здійснить цей платіж навіть протягом 10-денного пільгового періоду. Це пов’язано з тим, що уряд наклав мораторій на виплати за цими облігаціями, доки не буде проведено їхню реструктуризацію», — повідомили у агентстві.

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3 червня 2025 року рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило довгострокові та короткострокові суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті на рівні «SD/SD» (вибірковий дефолт). Водночас, довгострокові та короткострокові суверенні кредитні рейтинги в національній валюті були підтверджені на рівні «CCC+/C», а прогноз щодо довгострокового рейтингу в національній валюті «CCC+» залишається стабільним.

Що означають такі рейтинги?

Кредитні рейтинги в іноземній валюті, як правило, виражаються у буквеному коді (наприклад, «СС», «С», «CCC-»), який відображає рівень кредитоспроможності емітента.

Наприклад:

Висока ймовірність дефолту: Рейтинг «СС» (Fitch).

Дефолт неминучий: Рейтинг «С» (Fitch).

Значний кредитний ризик: Рейтинг «CCC-» (Fitch).

Кредитні рейтинги можуть бути змінені рейтинговими агентствами (Fitch, S&P, Moody’s, та інші), залежно від фінансової ситуації та перспектив емітента.

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Чому такі рейтинги в України?

Причиною підтвердження статусу «вибіркового дефолту» стало те, що Україна пропустила платіж у розмірі 0,67 мільярда доларів США за своїми цінними паперами. Це відбулося 2 червня 2025 року.

Ці рейтингові дії є відхиленням від стандартного графіка публікації рейтингів, встановленого Регламентом ЄС про кредитні агентства. Таке відхилення дозволено лише за виняткових обставин, і в цьому випадку причиною став саме пропущений платіж. Наступна планова публікація рейтингу України буде 5 вересня 2025 року.

Перспективи для України

S&P не надає прогноз для довгострокового рейтингу в іноземній валюті через його статус «SD» (вибірковий дефолт).

Проте, стабільний прогноз для довгострокового рейтингу в національній валюті відображає баланс між значним фіскальним тиском та прагненням уряду обслуговувати внутрішній борг, деномінований у гривні. Це важливо для запобігання проблемам у вітчизняних банках, які є основними власниками державних облігацій у національній валюті.

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Можливі сценарії:

Негативний сценарій: рейтинги в національній валюті можуть бути знижені, якщо з’являться ознаки того, що гривневі зобов’язання можуть залишитися неоплаченими або потребувати реструктуризації.

Позитивний сценарій: довгостроковий рейтинг в іноземній валюті може бути підвищений, якщо S&P очікуватиме відсутність подальших масштабних дефолтів за непогашеними зобов’язаннями. Також обмежену здатність боргувальників суттєво порушити фінансову спроможність емітента. Аналіз включатиме прогноз щодо кредитних факторів суверенітету після дефолту. Також рейтинги в національній валюті можуть бути підвищені у разі покращення безпекової ситуації в Україні та середньострокових макроекономічних перспектив.

Контекст реструктуризації боргу

Поточні зусилля з реструктуризації спрямовані на зменшення тиску на обслуговування зовнішнього боргу та відновлення його стійкості, що є частиною угоди з МВФ.

Уряд України призупинив виплати за борговими зобов’язаннями, які не були реструктуризовані у вересні 2024 року. Тоді більшість єврооблігацій обміняли на нові цінні папери. Решта зовнішнього комерційного боргу, не включеного в обмін 2024 року, включає цінні папери, прив’язані до ВВП, кредит іноземного комерційного банку та єврооблігації державної енергетичної компанії, гарантовані державою.

Уряд веде переговори з кредиторами щодо їх реструктуризації, і через мораторій наразі пропустив платежі за всіма трьома зобов’язаннями після настання терміну погашення. Ці зобов’язання разом становлять близько 6% від загального комерційного боргу та менше 3% від загального обсягу державного боргу.

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На думку S&P, здатність уряду та середньострокові стимули виконувати свої зобов’язання щодо боргу в національній валюті дещо вищі, ніж ті, що стосуються боргу в іноземній валюті. Це пов’язано з тим, що гривневий борг переважно належить Національному банку України та вітчизняним банкам (половина з яких є державними).

Дефолт за цими зобов’язаннями погіршив би становище банківського сектору, що могло б призвести до необхідності надання урядом фінансової підтримки банкам і обмежити переваги від полегшення боргового тягаря. Борг, деномінований у гривнях, не охоплений поточними зусиллями з реструктуризації.

Як ухвалюються рішення щодо рейтингу: Процес S&P Global Ratings

Для забезпечення об’єктивності та точності, рішення про рейтинги в S&P Global Ratings ухвалюються Рейтинговим комітетом. Цей комітет складається з аналітиків, які мають не тільки право голосу, але й достатній досвід та кваліфікацію для глибокого розуміння застосовуваної методології.

На початку кожного засідання голова комітету підтверджує, що вся необхідна інформація, надана головним аналітиком, була своєчасно поширена. Також є достатньою для ухвалення обґрунтованого рішення.

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Після вступної презентації головного аналітика та пояснення його рекомендації, комітет переходить до обговорення ключових факторів рейтингу та критичних питань, дотримуючись відповідних критеріїв. Ретельно розглядаються та обговорюються як якісні, так і кількісні фактори ризику, враховуючи як минулі показники, так і майбутні прогнози. Оцінка цих факторів комітетом знаходить своє відображення у звіті про оцінки рейтингу.

Голова комітету гарантує, що кожен член з правом голосу має можливість висловити свою думку. Після ухвалення рішення, голова або уповноважена особа перевіряє проєкт звіту на відповідність рішенню комітету. Усі думки та рішення Рейтингового комітету підсумовуються в обґрунтуванні та прогнозі. Вага кожного рейтингового фактора детально описана в методології, що використовується для конкретної рейтингової дії.

Раніше повідомлялося, що рейтингове агентство Moody’s підтвердило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг України на рівні «Ca», тобто «переддефолтний».