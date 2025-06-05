Украина на грани дефолта по своим ВВП-облигациям— S&P

Дефолт Украины / © Pixabay

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Украина не осуществила платеж в размере $0,67 миллиарда по своим облигациям, привязанным к валовому внутреннему продукту (ВВП). Он должен быть погашен 2 июня 2025 года. Международное рейтинговое агентство S&P Global снизило рейтинг украинских облигаций, привязанных к ВВП, с CC до D, что фактически означает дефолт.

Сообщили в агентстве S&P Global.

«Мы не ожидаем, что Украина осуществит этот платеж даже в течение 10-дневного льготного периода. Это связано с тем, что правительство наложило мораторий на выплаты по этим облигациям, пока не будет проведена их реструктуризация», — сообщили в агентстве.

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3 июня 2025 года рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте на уровне «SD/SD» (выборочный дефолт). В то же время, долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги в национальной валюте были подтверждены на уровне CCC+/C, а прогноз относительно долгосрочного рейтинга в национальной валюте CCC+ остается стабильным.

Что означает такие рейтинги?

Кредитные рейтинги в иностранной валюте, как правило, выражаются в буквенном коде (например, «СС», «С», «CCC-»), отражающем уровень кредитоспособности эмитента.

Например:

Высокая вероятность дефолта: Рейтинг «СС» (Fitch).

Дефолт неизбежен: Рейтинг «С» (Fitch).

Значительный кредитный риск: Рейтинг CCC- (Fitch).

Кредитные рейтинги могут быть изменены рейтинговыми агентствами (Fitch, S&P, Moody’s и др.) в зависимости от финансовой ситуации и перспектив эмитента.

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Почему такие рейтинги у Украины?

Причиной подтверждения статуса выборочного дефолта стало то, что Украина пропустила платеж в размере 0,67 миллиарда долларов США по своим ценным бумагам. Это произошло 2 июня 2025 года.

Эти рейтинговые действия отклонены от стандартного графика публикации рейтингов, установленного Регламентом ЕС о кредитных агентствах. Такое отклонение разрешено только в исключительных обстоятельствах, и в этом случае причиной стал именно пропущенный платеж. Следующая плановая публикация рейтинга Украины состоится 5 сентября 2025 года.

Перспективы для Украины

S&P не дает прогноз для долгосрочного рейтинга в иностранной валюте из-за его статуса «SD» (выборочный дефолт).

Однако стабильный прогноз для долгосрочного рейтинга в национальной валюте отражает баланс между значительным фискальным давлением и стремлением правительства обслуживать внутренний долг, деноминированный в гривне. Это важно для предотвращения проблем в отечественных банках, являющихся основными держателями государственных облигаций в национальной валюте.

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Возможные сценарии:

Отрицательный сценарий: рейтинги в национальной валюте могут быть снижены, если появятся признаки того, что гривневые обязательства могут остаться неоплаченными или нуждаться в реструктуризации.

Положительный сценарий: долгосрочный рейтинг в иностранной валюте может быть повышен, если S&P будет ожидать отсутствия дальнейших масштабных дефолтов по непогашенным обязательствам. Также ограниченная способность долговщиков существенно нарушит финансовую состоятельность эмитента. Анализ будет включать прогноз по кредитным факторам суверенитета после дефолта. Также рейтинги в национальной валюте могут быть повышены при улучшении ситуации безопасности в Украине и среднесрочных макроэкономических перспектив.

Контекст реструктуризации долга

Текущие усилия по реструктуризации направлены на уменьшение давления на обслуживание внешнего долга и восстановление его устойчивости, являющегося частью соглашения с МВФ.

Правительство Украины приостановило выплаты по долговым обязательствам, которые не были реструктуризированы в сентябре 2024 года. Тогда большинство еврооблигаций обменяли на новые ценные бумаги.

Правительство ведет переговоры с кредиторами по их реструктуризации, и через мораторий пропустил платежи по всем трем обязательствам после наступления срока погашения. Эти обязательства составляют около 6% от общего коммерческого долга и менее 3% от общего объема государственного долга.

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По мнению S&P, способность правительства и среднесрочные стимулы выполнять свои обязательства по долгу в национальной валюте несколько выше, чем те, которые касаются долга в иностранной валюте.

Дефолт по этим обязательствам усугубил бы положение банковского сектора, что могло бы привести к необходимости предоставления правительством финансовой поддержки банкам и ограничить преимущества от облегчения долгового бремени. Долг, деноминированный в гривнах, не охвачен текущими усилиями по реструктуризации.

Как принимаются решения по рейтингу: Процесс S&P Global Ratings

Для обеспечения объективности и точности решения о рейтингах в S&P Global Ratings принимаются Рейтинговым комитетом. Этот комитет состоит из аналитиков, обладающих не только правом голоса, но и достаточным опытом и квалификацией для глубокого понимания применяемой методологии.

В начале каждого заседания председатель комитета подтверждает, что вся необходимая информация, предоставленная главным аналитиком, была своевременно распространена. Также достаточно для принятия обоснованного решения.

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После вступительной презентации главного аналитика и объяснения его рекомендации комитет переходит к обсуждению ключевых факторов рейтинга и критических вопросов, соблюдая соответствующие критерии. Тщательно рассматриваются и обсуждаются как качественные, так и количественные факторы риска, учитывая как предыдущие показатели, так и прогнозы. Оценка этих факторов находит свое отражение в отчете об оценках рейтинга.

Председатель комитета гарантирует, что каждый член с правом голоса имеет возможность высказать свое мнение.

Ранее сообщалось, что рейтинговое агентство Moody’s подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины на уровне Ca, то есть преддефолтный.