Klavdia Petrivna без гриму: який вигляд артистка має в новому образі

Klavdia Petrivna / © instagram.com/klavdia_petrivna

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Українська співачка Klavdia Petrivna показала, який вигляд має її обличчя без гриму.

Виконавиця неабияк прославилася торік. Успіх юної артистки був настільки шаленим, що вона відіграла декілька концертів у київському Палаці спорту. Особливо прихильники шаленіли від таємничості співачки.

Річ у тім, що Klavdia Petrivna ретельно приховувала своє обличчя або масками, або масивними капелюхами, або гримом. Нині артистка поступово відходить від цього сценічного образу. Наразі співачка готує до виходу новий альбом "Інтимна лірика". З нагоди цього Klavdia Petrivna влаштувала фотосет, аби продемонструвати емоції майбутньої платівки.

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Klavdia Petrivna / © instagram.com/klavdia_petrivna

Цього разу виконавиця чи не вперше не приховувала обличчя гримом. Співачка одягнула берет та пов'язку на одне око. Однак вбрання зовсім не приховувало рис обличчя артистки. Схоже, поступово Klavdia Petrivna переходить до нового образу. Судячи з коментарів під світлинами, фанам знаменитості неабияк подобаються такі зміни.

Klavdia Petrivna / © instagram.com/klavdia_petrivna

Нагадаємо, нещодавно Klavdia Petrivna вже демонструвала новий образ. Артистка змінилася просто до невпізнання.