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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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Рейтинг популярних електромобілів в Україні: які моделі купують найбільше

Ринок електромобілів в Україні б’є нові рекорди: які моделі обирають водії 2025 року?

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Електромобіль

Електромобіль / © Pexels

Українці продовжують активно пересідати на електромобілі: Volkswagen ID.UNYX став беззаперечним лідером місяця, а китайські бренди (BYD, Zeekr) закріпилися у топі.

Про це повідомив «Укравтопром».

За підсумками місяця Volkswagen ID.UNYX став лідером продажів із 254 реєстраціями. На другому місці — BYD Song Plus EV (210 одиниць), а замикає трійку лідерів Honda eNS1 (188 авто).

У десятку найпопулярніших моделей травня увійшли:

  • VOLKSWAGEN ID.UNYX — 254 од.

  • BYD Song Plus EV — 210 од.

  • HONDA eNS1 — 188 од.

  • BYD Sea Lion 07 — 61 од.

  • ZEEKR 7X — 55 од.

  • ZEEKR 001 — 52 од.

  • AUDI Q4 e-tron — 52 од.

  • HONDA M-NV — 44 од.

  • VOLKSWAGEN iD.4 — 34 од.

  • BYD Yuan Plus — 28 од.

Загалом із січня по травень 2025 року українці придбали понад 4200 нових електромобілів, що на 5% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Раніше ми писали, чи варто вимикати двигун, щоб економити паливо.

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