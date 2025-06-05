Рейтинг популярних електромобілів в Україні: які моделі купують найбільше

Електромобіль / © Pexels

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Українці продовжують активно пересідати на електромобілі: Volkswagen ID.UNYX став беззаперечним лідером місяця, а китайські бренди (BYD, Zeekr) закріпилися у топі.

Про це повідомив «Укравтопром».

За підсумками місяця Volkswagen ID.UNYX став лідером продажів із 254 реєстраціями. На другому місці — BYD Song Plus EV (210 одиниць), а замикає трійку лідерів Honda eNS1 (188 авто).

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У десятку найпопулярніших моделей травня увійшли:

VOLKSWAGEN ID.UNYX — 254 од.

BYD Song Plus EV — 210 од.

HONDA eNS1 — 188 од.

BYD Sea Lion 07 — 61 од.

ZEEKR 7X — 55 од.

ZEEKR 001 — 52 од.

AUDI Q4 e-tron — 52 од.

HONDA M-NV — 44 од.

VOLKSWAGEN iD.4 — 34 од.

BYD Yuan Plus — 28 од.

Загалом із січня по травень 2025 року українці придбали понад 4200 нових електромобілів, що на 5% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

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