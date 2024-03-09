Абрамович організовував обмін полоненими, в якому був Навальний - CNN

Роман Абрамович, російський олігарх, брав участь у перемовинах щодо великого обміну полоненими між РФ, США та Європою. У рамках обміну йшлося про звільнення опозиціонера Олексія Навального.

Про це пише CNN.

Зазначається, що Абрамович зустрівся з офіційним представником США. У рамках обімну повинні були обміняти сім осіб.

Поцес перемовин тягнувся два роки, але останні кілька місяців почав прискорюватися. Також до переговорів була залучена колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон.

"Помічниця Навального Марія Пєвчих заявила, що Абрамович брав участь у розробці угоди та "доставив пропозицію про обмін Навального" до Кремля", - йдеться у повідомленні.

Пєвчих розповіла і про те, що олігарх був як неформальний учасник переговорів у спілкуванні з американськими та європейськими офіційними особами. Крім того, Путіну також запропонували обміняти кілера і співробітника ФСБ Вадіма Красикова на двох громадян США та Навального.

Крім Навального у рамках обміну до Росії міг повернутися шпигун Сергій Черкасов.

Смерть Навального: що відомо

Російський опозиціонер Олексій Навальний помер 16 лютого. Він відбував покарання в колонії в Ямало-Ненецькому окрузі, помер 16 лютого. ЗМІ РФ заявили, що у Навального обірвався тромб.

Голова ГУР України Кирило Буданов заявив, що Навальний дійсно помер у результаті того, що у нього відірвався тромб.

Президент Росії Володимир Путін обговорював обмін опозиціонера Олексія Навального за кілька годин до його смерті у колонії. Цю розмову Путін вів під час особистої зустрічі з мільярдером Романом Абрамовичем.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.