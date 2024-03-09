Абрамович организовывал обмен пленными, в котором был Навальный – CNN

Роман Абрамович, российский олигарх, участвовал в переговорах о большом обмене пленными между РФ, США и Европой. В рамках обмена речь шла об увольнении оппозиционера Алексея Навального.

Об этом пишет CNN.

Отмечается, что Абрамович встретился с официальным представителем США. В рамках обмена должны были обменять семь человек.

Поцесс переговоров длился два года, но последние несколько месяцев начал ускоряться. Также к переговорам была привлечена бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон.

"Помощница Навального Мария Певчих заявила, что Абрамович принимал участие в разработке соглашения и "доставил предложение об обмене Навального" в Кремль", — говорится в сообщении.

Певчих рассказала и о том, что олигарх был неформальным участником переговоров в общении с американскими и европейскими официальными лицами. Кроме того, Путину также предложили обменять киллера и сотрудника ФСБ Вадима Красикова на двух граждан США и Навального.

Кроме Навального в рамках обмена в Россию мог вернуться шпион Сергей Черкасов.

Смерть Навального: что известно

Российский оппозиционер Алексей Навальный скончался 16 февраля. Он отбывал наказание в колонии в Ямало-Ненецком округе, скончался 16 февраля. СМИ РФ заявили, что у Навального оборвался тромб.

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что Навальный действительно умер в результате того, что у него оторвался тромб.

Президент России Владимир Путин обсуждал обмен оппозиционера Алексея Навального за несколько часов до его смерти в колонии. Этот разговор Путин вел во время личной встречи с миллиардером Романом Абрамовичем.

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