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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
121
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1 хв

Удар росіян по полігону на Полтавщині: є жертви

Медикам не вдалося врятувати життя людей, які зазнали поранень через удар російських військ по полігону в Полтавській області.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Свічка пам'яті

Свічка пам'яті

У середу, 4 червня, РФ вдарила по полігону на Полтавщині. Загинуло 2 військових.

Про це повідомили в Полтавській ОВА.

“За уточненою інформацією Сухопутних військ, лікарям, на жаль, не вдалося врятувати життя двох людей, які зазнали поранень внаслідок атаки ворога по навчальному полігону. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять загиблим”, — зазначив керівник Полтавської ОВА Володимир Когут.

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