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Удар россиян по полигону на Полтавщине: есть жертвы
Медикам не удалось спасти жизнь людей, которые получили ранения из-за удара российских войск по полигону в Полтавской области.
В среду, 4 июня, РФ ударила по полигону в Полтавской области. Погибли 2 военных.
Об этом сообщили в Полтавской ОВА.
«По уточненной информации Сухопутных войск, врачам, к сожалению, не удалось спасти жизнь двух людей, которые получили ранения в результате атаки врага по учебному полигону. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память погибшим», — отметил руководитель Полтавской ОВ Владимир Когут.
Ракетный удар под Полтавой унес жизни военного инструктора и опытного воина Артема Куценко.
«Траурная церемония прощания с героем состоится 6 июня в 09:50 возле Свято-Успенского собора. Почтить павшего воина смогут все неравнодушные. Просьба от семьи — приносить только живые цветы», — говорится в сообщении «Зміст».
Напомним, вчера, 4 июня, армия РФ нанесла ракетный удар по территории одного из учебных подразделений в Полтавской области. Отмечается, что благодаря мерам безопасности обошлось без погибших военнослужащих.
Однако, к сожалению, есть потерпевшие. Им оказывают медицинскую помощь в медучреждениях.
В Сухопутных войсках подчеркивают, что создана специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств происшествия и оценки причиненного ущерба.