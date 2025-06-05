ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
6345
Время на прочтение
1 мин

Удар россиян по полигону на Полтавщине: есть жертвы

Медикам не удалось спасти жизнь людей, которые получили ранения из-за удара российских войск по полигону в Полтавской области.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Свеча памяти

Свеча памяти

В среду, 4 июня, РФ ударила по полигону в Полтавской области. Погибли 2 военных.

Об этом сообщили в Полтавской ОВА.

«По уточненной информации Сухопутных войск, врачам, к сожалению, не удалось спасти жизнь двух людей, которые получили ранения в результате атаки врага по учебному полигону. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память погибшим», — отметил руководитель Полтавской ОВ Владимир Когут.

Ракетный удар под Полтавой унес жизни военного инструктора и опытного воина Артема Куценко.

«Траурная церемония прощания с героем состоится 6 июня в 09:50 возле Свято-Успенского собора. Почтить павшего воина смогут все неравнодушные. Просьба от семьи — приносить только живые цветы», — говорится в сообщении «Зміст».

Напомним, вчера, 4 июня, армия РФ нанесла ракетный удар по территории одного из учебных подразделений в Полтавской области. Отмечается, что благодаря мерам безопасности обошлось без погибших военнослужащих.

Однако, к сожалению, есть потерпевшие. Им оказывают медицинскую помощь в медучреждениях.

В Сухопутных войсках подчеркивают, что создана специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств происшествия и оценки причиненного ущерба.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie