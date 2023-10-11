НАЗК опублікувало перелік творів мистецтва, що входять до колекції Абрамовича

НАЗК опублікувало переліків творів мистецтва, що входять до колекції російського олігарха Романа Абрамовича. До нього увійшли 367 робіт, які оцінюються у майже 1 млрд доларів.

Про це інформує НАЗК.

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Як відзначають у відомстві, твори мистецтва використовуються російськими олігархами для уникнення та обходу санкцій, збереження та приховування статків. Натомість безпрограшний засіб протидії – відкритість інформації щодо творів мистецтва, якими володіють підсанкційні особи.

Саме для цього НАЗК провело ґрунтовний аналіз та зібрало усі відомі твори мистецтва олігарха в одному переліку на порталі "Війна і санкції" (розділ "Війна і Мистецтво"). Цю інформацію неможливо знайти на офіційних сайтах аукціонних будинків, які займаються продажем творів мистецтва.

Твори мистецтва, що входять до колекції Абрамовича / Скриншот

"Роман Абрамович був присутнім на зустрічі Путіна з російськими олігархами перед початком широкомасштабної війни РФ проти України, де й обговорювались наслідки війни, в тому числі майбутні санкції. Права саме на цю колекцію олігарх передав своїй колишній дружині за кілька тижнів до вторгнення РФ в Україну, ймовірно для уникнення наслідків санкцій", – йдеться у повідомленні.

За словами голови НАЗК Олександра Новікова, наявність такої відкритої бази даних творів мистецтва допоможе запобігти їхньому обігу у галузі та використанню для обходу санкцій. Ключова мета – вилучення цих артоб'єктів у підсанкційних осіб задля подальшої реалізації.

"Отримані кошти мають бути використані для допомоги у відновленні України. Лише так можна забезпечити повернення таких творів до справжніх колекціонерів, які поважають їх справжнє значення, а не використовують як знаряддя злочину”, – заявив Новіков.

НАЗК закликає усіх відповідальних учасників артринку відкривати інформацію про об’єкти мистецтва, якими володіють російські олігархи, та користуватися даними порталу “Війна та санкції”. Таким чином ви можете уникнути здійснення операцій з такими творами, що можуть бути надалі кваліфіковані як обхід санкцій.

Раніше зазначалося, що Україна так і не отримала кошти, які Роман Абрамович отримав за продаж футбольного клубу "Челсі", що становить 2,8 млрд доларів. Ці кошти залишаються замороженими на рахунку Абрамовича у Великій Британії через його потрапляння під санкції уряду країни в березні 2022 року.

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