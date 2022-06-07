США арештують літаки Абрамовича через ймовірне порушення санкцій

США отримали ордер на арешт двох літаків, які належать або контролюються російським мільярдером Романом Абрамовичем через ймовірне порушення санкцій, оскільки напруга між Вашингтоном і Москвою зростає.

США отримали ордер на арешт двох літаків російського олігарха Романа Абрамовича через ймовірне порушення санкцій.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на документи, оприлюднені офісом прокурора США Деміана Вільямса.

За інформацією джерела, суддя магістрату США Сара Л. Кейв підписала ордер на арешт Boeing 787-8 Dreamliner і Gulfstream G650ER. За даними США, вартість літаків разом перевищує 400 млн доларів.

"Хоча Абрамовича немає в списку російських олігархів, проти яких США ввели санкції через війну в Україні, Міністерство торгівлі стверджує, що він порушив санкції, реекспортувавши літак до Росії без необхідної ліцензії. Згідно з свідченням ФБР, Dreamliner перебуває в Дубаї з березня, тоді як Gulfstream з того часу перебуває в Москві. Арешт демонструє зобов’язання використовувати всі доступні юридичні інструменти для застосування санкцій та експортного контролю, запроваджених у відповідь на незаконну війну Росії в Україні", – йдеться у заяві Вільямса.

Зазначається, що американські чиновники поновили зусилля щодо введення санкцій проти Абрамовича після того, як його поїздка до Києва для відновлення переговорів провалилася.

За словами урядовців, переслідування літаків Абрамовича було можливим, оскільки санкції забороняють експорт, реекспорт або передачу всередині країни літаків американського виробництва без ліцензії.

"Російські олігархи допомогли створити середовище, яке дозволило Росії вести смертельну війну в Україні. Захоплення їхнього цінного майна, включно з цими двома літаками, — це лише один із способів притягнення до відповідальності тих, хто порушує закони США та підтримує Росію в її спробі завоювати суверенну націю", – повідомив помічник директора ФБР Майкл Дж. Дріскол.

Нагадаємо, що тріумфаторка континентальної першості з шахів Аліна Кашлінська та її колега Олександра Мальцевська, яка стала чемпіонкою світу серед юніорів, більше не виступатимуть за Росію.

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