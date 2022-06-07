У Донецькій області енергетики повернули світло у 8 населених пунктів

У Донецькій області енергетики повернули світло у 8 населених пунктів

За добу енергетики повернули світло у 8 населених пунктів Донецької області.

Йдеться про Покровський, Бахмутський та Краматорський райони. Енергетики кажуть, що продовжують відновлювати світло на Донеччині щойно це стає можливим.

Про це енергетична компанія повідомила на своєму офіційному сайті.

"Активні бойові дії на Донеччині тривають. Попри це протягом доби фахівцям ДТЕК Донецькі електромережі вдалося повністю чи частково повернути світло жителям 8 населених пунктів. Завдяки цьому знову зі світлом — 7 193 родини у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах. В останньому — найбільше", - йдеться в повідомленні.

Ззаначається, що наразі без світла залишається 318 населених пунктів Донецької області. Найскладнішими напрямками є Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський.

"Обстріли в регіоні надзвичайно активні, що призводить до усе масштабніших пошкоджень електрообладнання та ліній електропередач. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоби проводити ремонти", - наголосили енергетики.

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів, через пошкодження ліній електропостачання, опор та обладнання, у Запорізькій області без електропостачання залишились 26 941 абонент у 87 населених пунктах області.

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