ЗСУ підстерегли і спалили з РПГ ворожу бронемашину (відео)

Збройні сили України продовжують нищити ворожу техніку.

Цього разу у росіян стало на одну БМП менше завдяки влучному пострілу українських захисників.

Про це повідомляють у командуванні ССО ЗСУ.

"Відео з дещо емоційним коментарем воїнів ССО. Втім, яким воно ще може бути, коли майже впритул розстрілюєш з РПГ ворожу бронемашину. Цю БМП-2 оператори Сил спеціальних операцій ЗС України виявили під час проведення спеціальної розвідки. І, вирішивши не гаяти час ані секунди, знищили техніку противника", - йдеться в опвідомленні.

На кадрах видно, як двоє бійців поцілили ворожу техніку, яка виїхала з лісових насаджень. Після влучання українські стрільці швидко зникли, як і з'явилися.

Нагадаємо, мати окупанта побідкалась, що до російської армії забирають навіть людей з обмеженими можливостями. Вона зазначила, що у російській армії великі втрати, а тому серед військових немає ротації.

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