"Голос країни-13": у півфіналі проєкту кардинально змінилися правила

Цієї неділі о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна" покажуть новий епізод європейського сезону "Голосу країни-13".

Недільного вечора на прихильників проєкту чекає перший з двох півфіналів, який вперше відбудеться у форматі "кросбатлів". Оновлений формат відбудеться за новими правилами. Відтепер учасники з різних команд змагатимуться між собою.

Під час ефіру тренер буде кидати виклик іншому тренеру, виставляючи на сцену свого учасника, а той в свою чергу прийме виклик і запросить на сцену такого вокаліста, який стане своєму опоненту гідним конкурентом. На сцені учасники по черзі заспівають підготовлені пісні, а переможця "кросбатлу" оберуть глядачі у залі завдяки спеціальному застосунку у своїх телефонах. На голосування у глядачів є 30 секунд, після чого ведучі проєкту Катерина Осадча та Юрій Горбунов оголосять переможців. Цікаво, що тренерам доведеться приймати рішення просто на сцені, кого ж із учасників своєї команди відправити батлитись із суперником.

Єлизавета Шафорост / Фото: пресслужба каналу "1+1"

За правилами "кросбатлів", у прямий ефір може пройти різна кількість учасників з кожної команди.

Вперше такі правила півфіналу втілили у життя США та Франція. Третьою країною, яка втілила нововведення, стала Україна.

Розпочне епізод тренерка Надя Дорофєєва, яка викличе на батл Івана Клименка. Першим на сцену вийде Роман Панченко, який заспіває пісню Formidable улюбленого співака своєї зіркової наставниці Stromae. Його опоненткою стане вокалістка, яка тимчасово проживає у Торонто, Ліза Шафорост. Дівчина виконає пісню гурту Thirty Seconds to Mars - The Kill.

Роман Панченко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Скажу по-секрету, що за три дні до нового етапу ми змінили Роману пісню. Сьогодні пісня мого улюбленого виконавця Stromae пролунає у новому звучанні", - поділилася тренерка.

Далі Іван Клименко викличе на батл Юлію Саніну. Як мине їхній батл і хто з учасників переможе, дивіться у неділю о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна".

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