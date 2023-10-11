"Голос країни-13": в полуфинале проекта кардинально изменились правила

В это воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1 Украина" покажут новый эпизод европейского сезона "Голоса країни-13".

Воскресным вечером поклонников проекта ждет первый из двух полуфиналов, который впервые состоится в формате "кроссбатлов". Обновленный формат состоится по новым правилам. Теперь участники из разных команд будут соревноваться между собой.

Во время эфира тренер будет бросать вызов другому тренеру, выставляя на сцену своего участника, а тот, в свою очередь, примет вызов и пригласит на сцену такого вокалиста, который станет своему оппоненту достойным конкурентом. На сцене участники поочередно споют подготовленные песни, а победителя "кроссбатла" выберут зрители в зале благодаря специальному приложению в своих телефонах. На голосование у зрителей есть 30 секунд, после чего ведущие проекта Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов объявят победителей. Интересно, что тренерам придется принимать решения прямо на сцене, кого же из участников своей команды отправить соперником.

Елизавета Шафорост / Фото: пресс-служба канала "1+1"

По правилам "кроссбатов", в прямой эфир может пройти разное количество участников из каждой команды.

Впервые такие правила полуфинала воплотили в жизнь США и Франция. Третьей страной, воплотившей нововведения, стала Украина.

Начнет эпизод тренер Надя Дорофеева, которая вызовет на батл Ивана Клименко. Первым на сцену выйдет Роман Панченко, который споет песню Formidable любимого певца своей звездной наставницы Stromae. Его оппоненткой станет вокалистка, которая временно проживает в Торонто, Лиза Шафорост. Девушка исполнит песню группы Thirty Seconds to Mars – The Kill.

Роман Панченко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Скажу по-секрету, что за три дня до нового этапа мы сменили Роману песню. Сегодня песня моего любимого исполнителя Stromae прозвучит в новом звучании", – поделилась тренер.

Далее Иван Клименко вызовет на батл Юлию Санину. Как пройдет их батл и кто из участников победит, смотрите в воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1 Украина".

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