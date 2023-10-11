Бойцы "Эдельвейса" устроили ночную охоту на оккупантов (видео)

Защитники отработали по врагу точными сбросами з помощью координации дрона с ночной оптикой.

Украинские бойцы из бригады "Эдельвейс" показали свои точные ночные удары по российским оккупантам с помощью дронов.

Соответствующее видео выложено в Сети.

"Ночная охота на противника: бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" работают точными сбросами по оккупантам при координации дрона с ночной оптикой", – подписал ролик журналист Юрий Бутусов.

На кадрах видны моменты точных ударов по местам нахождения захватчиков и расположению их техники.

Бойцы 10-й ОГШБр показали свою ночную охоту на врага

Заметим, в среду 11 октября российская армия атаковала дроном похоронный транспорт на кладбище в Херсонском районе. Трое работников ритуальной службы получили ранения.

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