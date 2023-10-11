Бійці "Едельвейсу" влаштували нічне полювання на окупантів (відео)

Захисники відпрацювали по ворогу точними скидами за координації дрона з нічною оптикою.
Українські бійці з бригади "Едельвейс" показали свої точні нічні удари по російських окупантах за допомогою дронів.
Відповідне відео викладено в Мережі.
"Нічне полювання на противника: бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" працюють точними скидами по окупантах за координації дрона з нічною оптикою", – підписав ролик журналіст Юрій Бутусов.
На кадрах видно моменти точних ударів по місцях перебування загарбників та розташування їхньої техніки.
Зауважимо, посеред дня 11 жовтня російська армія атакувала дроном похоронний транспорт на кладовищі у Херсонському районі. Троє працівників ритуальної служби зазнали поранень.
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