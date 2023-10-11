Бійці "Едельвейсу" влаштували нічне полювання на окупантів (відео)

Захисники відпрацювали по ворогу точними скидами за координації дрона з нічною оптикою.

Українські бійці з бригади "Едельвейс" показали свої точні нічні удари по російських окупантах за допомогою дронів.

Відповідне відео викладено в Мережі.

"Нічне полювання на противника: бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" працюють точними скидами по окупантах за координації дрона з нічною оптикою", – підписав ролик журналіст Юрій Бутусов.

На кадрах видно моменти точних ударів по місцях перебування загарбників та розташування їхньої техніки.

Бійці 10-ї ОГШБр показали своє нічне полювання на ворога

Зауважимо, посеред дня 11 жовтня російська армія атакувала дроном похоронний транспорт на кладовищі у Херсонському районі. Троє працівників ритуальної служби зазнали поранень.

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