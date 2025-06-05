Миллиарды Абрамовича могут не достаться Украине — The Telegraph

Роман Абрамович / © Associated Press

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Замороженные 2,5 миллиарда фунтов стерлингов от продажи российским олигархом Романом Абрамовичем футбольного клуба «Челси» могут никогда не попасть в Украину.

Об этом пишет издание The Telegraph.

По данным медиа, британские власти готовились к суду с Абрамовичем в связи с тем, как потратить деньги от продажи «Челси», когда он находился под санкциями. Спор касается интерпретации «договора об обязательствах» между правительством и Абрамовичем, в котором он согласился направить деньги на благотворительность «в целях помощи жертвам войны в Украине».

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Выставляя «Челси» на продажу, Абрамович заявил, что средства должны быть использованы «в пользу всех жертв войны в Украине».

Один из чиновников, участвовавших в переговорах 2022 года, сказал: «С самого первого дня мы были обеспокоены. Мы готовы к тому, что такая возможность существует. Но альтернативы действительно не было».

По его словам, опасность того, что Абрамович заблокирует выделение средств для Украины, отошла на второй план по сравнению с опасениями, что он «позволит „Челси“ развалиться», если до конца сезона не продадут клуб, или он попытается «самостоятельно вернуть деньги законным путем», если санкции будут сняты.

«Было принято решение поместить деньги туда, где мы знали, что он не сможет до них добраться, и затем было принято решение, которое создаст благотворительную организацию, которая будет разумно тратить эти деньги. То, что дело затянулось до этого момента, является свидетельством того, что правительство не приложило усилия, ресурсы или политический капитал для решения проблемы, которая изначально была очевидной», — объяснил чиновник.

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Что предшествовало

Роман Абрамович — российский миллиардер, заработавший свое состояние на нефти и газе, получил специальную лицензию на продажу «Челси» после вторжения России в Украину при условии, что сможет доказать, что не получит личной выгоды от этой продажи.

Утверждают, что у него тесные связи с президентом России Владимиром Путиным, хотя сам Абрамович это отрицает.

Пока он не может получить доступ к доходам от продажи «Челси» в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов из-за санкций Британии, но эти деньги по-прежнему юридически принадлежат ему.

В прошлом году комитет Палаты лордов заявил, что «непонятно», почему обещание Абрамовича направить средства в поддержку Украины осталось невыполненным и что его активы по-прежнему заморожены.

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«Ситуация плохо сказывается как на Абрамовиче, так и на правительстве, которое должно настаивать на более жестких обязательствах», — говорится в отчете британского ведомства.