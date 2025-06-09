Атака по Україні 9 червня: Польща піднімала військову авіацію

Винищувачі / © Associated Press

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Сьогодні вранці Польща піднімала у повітря військову авіацію на тлі російських ракетних ударів по Україні.

Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Республіки Польща у соцмережі X.

«Через інтенсивний повітряний напад Російської Федерації на територію України, польські та літаки союзників почали діяти в польському повітряному просторі зранку», — йдеться в повідомленні.

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Польські військові наголосили, що залишаються в постійній готовності реагувати на будь-які загрози, які можуть поставити під загрозу територіальну цілісність держави або безпеку її громадян

Нагадаємо, у ніч проти 9 червня російські окупаційні війська атакували Рівненську область десятками «Шахедів» та ракет, що стало наймасштабнішою ударом по регіону за весь час повномасштабного вторгнення.

Повітряні сили ЗСУ протягом ночі неодноразово попереджали про крилаті ракети, які летіли у бік Рівного та Дубно, а ЗМІ повідомляли про вибухи, які були чутно в обласному центрі.