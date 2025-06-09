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- Війна
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У Рівному вночі пролунали вибухи
У Рівному пролунала серія потужних вибухів після оголошення повітряної тривоги.
У Рівному в ніч проти 9 червня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні кореспондентів ТСН.ua.
У повідомленні вказується, що пролунало близько шести вибухів.
Перед вибухами у місті та області була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА.
Моніторингові канали повідомлять, що наразі в області спостерігаються окремі безпілотники.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 9 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що у Київській області оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників.