У Рівному вночі пролунали вибухи

У Рівному пролунали вибухи / © MIL.IN.UA

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У Рівному в ніч проти 9 червня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні кореспондентів ТСН.ua.

У повідомленні вказується, що пролунало близько шести вибухів.

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Перед вибухами у місті та області була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА.

Моніторингові канали повідомлять, що наразі в області спостерігаються окремі безпілотники.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 9 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що у Київській області оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників.

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