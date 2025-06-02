Ліга націй-2024/25: розклад і результати матчів фінальної стадії

Трофей Ліги націй / © Associated Press

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Від 4 до 8 червня 2025 року в Німеччині відбудеться фінальна стадія Ліги націй сезону-2024/25.

За трофей поборються чотири збірні: Німеччина, Португалія, Іспанія та Франція.

У півфіналах турніру Німеччина зустрінеться з Португалією, а Іспанія поміряється силами з Францією.

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Півфінали заплановано на 4 та 5 червня, поєдинок за третє місце та фінал – 8 червня.

Фінальна стадія Ліги націй-2024/25: розклад і результати матчів

Півфінали

Середа, 4 червня

22:00 Німеччина – Португалія

Четвер, 5 червня

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22:00 Іспанія – Франція

Матч за третє місце

Неділя, 8 червня

16:00 Переможений півфіналу 1 – Переможений півфіналу 2

Фінал

Неділя, 8 червня

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22:00 Переможець півфіналу 1 – Переможець півфіналу 2

Зазначимо, що нинішній розіграш Ліги націй є четвертим в історії. Дебютний турнір 2019 року виграла Португалія, 2021-го тріумфувала Франція, а 2023-го переможцем стала Іспанія.

Нагадаємо, збірна України провела цей сезон Ліги націй у другому за престижністю Дивізіоні B і посіла друге місце у своїй групі. "Синьо-жовті" виявилися гіршими за Чехію, але випередили Грузію та Албанію.

У плейоф команда Сергія Реброва у двоматчевому протистоянні програла Бельгії та не змогла вийти до елітного дивізіону Ліги націй.

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