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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
86
Час на прочитання
1 хв

Португалія – Іспанія: онлайн-трансляція фіналу Ліги націй

Текстовий репортаж фінального поєдинку Ліги націй-2024/25.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Португалія – Іспанія

Португалія – Іспанія / © Associated Press

У неділю, 8 червня, збірні Португалії та Іспанії поміряються силами у фінальному матчі Ліги націй-2024/25.

Поєдинок відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

У півфіналах Португалія з вирішальним голом Кріштіану Роналду здобула вольову перемогу над Німеччиною (2:1), а Іспанія в надрезультативному матчі-трилері здолала Францію (5:4).

У матчі за третє місце Німеччина позмагається з Францією. Цей поєдинок також відбудеться 8 червня, початок – о 16:00 за київським часом.

Нинішній розіграш Ліги націй є четвертим в історії. Дебютний турнір 2019 року виграла Португалія, 2021-го тріумфувала Франція, а 2023-го переможцем стала Іспанія.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Португалія – Іспанія.

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