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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У РФ злетіли стратегічні бомбардувальники: прямують на пускові рубежі

У ніч проти 9 червня Росія підняла в повітря бомбардувальники Ту-95МС.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Ту-95МС

Ту-95МС / © Janes.com

У Росії в ніч проти 9 червня злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Про це йдеться у повідомленні моніторингових каналів.

У повідомленні вказується, що близько 5 бортів було піднято у повітря з аеродрому «Оленья» і наразі вони прямують в сторону пускових рубежів.

Крім того, повідомляється про зліт двох бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому «Енгельс».

Також повідомляється про зліт 4 бортів ТУ-22М3 з аеродрому «Енгельс».

Моніторингові канали вказують, що на пускових рубежах бомбардувальників очікують після 02:30, але протягом ночі ця інформація може змінюватися.

Раніше повідомлялося, що народний депутат України Олександр Федієнко заявив, що жодного вимкнення мобільного зв’язку під час повітряних тривог в Україні не планується.

Ми раніше інформували, що у боротьбі з масованими атаками дронів Росії Україна покладається не лише на сучасні ППО, а й на добровольців, які ночами чергують із пошуковими прожекторами та старими кулеметами, рятуючи небо над Києвом.

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