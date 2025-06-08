- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 122
- Час на прочитання
- 1 хв
Чи вимикатимуть мобільний зв’язок під час атак: Федієнко спростував чутки
Олександр Федієнко заявив, що мобільний зв’язок не вимикатимуть ні наступного тижня, ні згодом.
Жодного вимкнення мобільного зв’язку під час повітряних тривог в Україні не планується.
Про це заявив народний депутат України Олександр Федієнко.
“Хочу вкотре проінформувати, що ні з понеділка, ні з вівторка, ні через тиждень, ні через два тижні мобільний зв’язок вимикати не будуть. Тому не ведіться на різноманітні рекламні трюки деяких ЗМІ та шахраїв”, — наголосив Федієнко.
Він закликав громадян залишатися на зв’язку зі своїм оператором і не поширювати неправдиву інформацію, яка може сіяти паніку.
Раніше в соцмережах і деяких анонімних Telegram-каналах поширювались чутки про нібито планове вимкнення мобільного зв’язку під час повітряних атак — нібито задля безпеки. Утім, офіційні органи вже не вперше спростовують подібну дезінформацію.