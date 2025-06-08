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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Путін терміново приїхав до Кремля: з’явилося відео

Причина такого термінового візиту наразі невідома.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Очільник Кремля Володимир Путін

Очільник Кремля Володимир Путін / © Associated Press

За півтори години до опівночі російський диктатор Володимир Путін приїхав до Кремля.

Відповідне відео оприлюднили російські пабліки.

Причина такого термінового візиту наразі невідома.

Тим часом в Україні оголошено повітряну тривогу через небезпеку ворожих безпілотників.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов попередив про небезпек і заявив, що Росія може повторити масований ракетний удар.

Зазначимо, Росія завдала чергового масованого удару в ніч проти 6 червня. Були і балістика, і крилаті ракети, і велика кількість ударних БпЛА та дронів-імітаторів. Загалом окупанти запустили по Україні 407 дронів і 44 ракети.

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