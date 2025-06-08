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Путін терміново приїхав до Кремля: з’явилося відео
Причина такого термінового візиту наразі невідома.
За півтори години до опівночі російський диктатор Володимир Путін приїхав до Кремля.
Відповідне відео оприлюднили російські пабліки.
Причина такого термінового візиту наразі невідома.
Тим часом в Україні оголошено повітряну тривогу через небезпеку ворожих безпілотників.
Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов попередив про небезпек і заявив, що Росія може повторити масований ракетний удар.
Зазначимо, Росія завдала чергового масованого удару в ніч проти 6 червня. Були і балістика, і крилаті ракети, і велика кількість ударних БпЛА та дронів-імітаторів. Загалом окупанти запустили по Україні 407 дронів і 44 ракети.