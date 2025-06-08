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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Путин срочно приехал в Кремль: появилось видео

Причина такого срочного визита пока что неизвестна.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Глава Кремля Владимир Путин

Глава Кремля Владимир Путин / © Associated Press

За полтора часа до полуночи российский диктатор Владимир Путин приехал в Кремль.

Соответствующее видео было обнародовано российскими пабликами.

Причина такого срочного визита пока что неизвестна.

Тем временем в Украине объявлена воздушная тревога из-за опасности вражеских беспилотников.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов предупредил об опасности и заявил, что Россия может повторить массированный ракетный удар.

Отметим, что Россия нанесла очередной массированный удар в ночь на 6 июня.

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