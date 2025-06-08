Операция "Паутина", реакция Трампа и дипломатический прорыв - как Украина изменила повестку дня Запада

Операция "Паутина". / © ТСН

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Вызывающая и изобретательная спецоперация СБУ против российской стратегической авиации в глубоком тылу уничтожила не только самолеты, но и взорвала целый блок устойчивых западных мифов. Западная пресса, военные аналитики и международные разведки буквально искали слова, чтобы описать значение этой операции — от ликвидации Усамы бен Ладена до Перл-Гарбора, битвы, изменившей ход Второй мировой войны.

Детальнее об операции говорится в сюжете ТСН "Тиждень".

Операция "Паутина" тем временем развернула ход дипломатических событий на всю следующую неделю.

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Первый этап – так называемые мирные переговоры в Стамбуле. Хотя после публичного унижения разгромом на военных аэродромах стамбульскую встречу россияне поставили под сомнение, санкций в Кремле боятся, поэтому собрали делегацию с тем же советником Путина Владимиром Мединским. Министр обороны Украины Рустем Умеров поговорил с ним напрямую еще до начала заседания. Информации о разговоре мало — известно лишь, что он происходил в присутствии турок, и начало официального заседания задержали на полтора часа. Впрочем, смысл встречи делегаций был только один: россияне наконец-то передали украинцам свой так называемый меморандум. На дипломатическом языке украинский ответ звучал так: будем читать, что вы там написали.

В Турцию навезли десятки российских пропагандистов, которые после длительной международной изоляции снова попали на международную площадку и изо всех сил толкались, орали, едва не сорвав пресс-брифинг украинской стороны. Впрочем, именно российские медиа и слили текст меморандума. Это выглядело как очередной бланк капитуляции: сдать 4 области, отказаться от войск, не вступать в оборонные союзы, а еще быстро поменять власть, потому что только после выборов Россия готова была бы подписать мирное соглашение. После “Паутины” этот набор требований выглядел для мировых СМИ еще безумнее, чем до сих пор.

В то же время Украина смогла договориться о предстоящем крупном обмене военнопленными.

Третий пункт повестки дня – встреча лидеров. Мы уверены, что все вопросы могут быть решены на уровне лидеров. И к такой встрече, возможно, следует привлечь и других глав государств, например президента Соединенных Штатов.

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Следующий раунд переговоров возможен в конце месяца с участием первых лиц Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Владимира Путина, поскольку только он в России может что-то решать. При условии конечно, если не побоится приехать.

Между тем, проходит три дня, чтобы президент США Дональд Трамп впервые публично вспомнил украинскую спецоперацию. И, вероятно, впервые в истории американский президент выступил в роли пресс-секретаря российского диктатора. После часового телефонного разговора с Путиным Трамп анонсировал в соцсети Truth Social: Путин будет бить по Украине в ответ на удары по своим аэродромам. И никакого упоминания, что лидер свободного мира хоть как-то попытается помешать новым российским убийствам украинцев.

Впрочем, Кремль выразил недовольство даже такой позицией Трампа — мол, ждал жесткого осуждения Украины.

Сразу после украинской спецоперации в Вашингтон отправились глава Офиса президента Андрей Ермак и вице-премьер Юлия Свириденко. Делегация сделала закрытую презентацию в Конгрессе с подробностями "Паутины", а также лоббировала усиление санкционного давления для принуждения России к реальным переговорам.

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"Нам нужно, чтобы к Украине не было никаких вопросов: мы жертва агрессии. Но мы демонстрируем, что мы честны, конструктивны и делаем все необходимое, что в наших силах, чтобы остановить эту войну.

И второе — снабжение вооружениями и обменом разведывательной информацией. Я счастлив, что наша делегация возвращается с результатами по обоим вопросам”, – отметил Андрей Ермак, глава Офиса Президента Украины.

Что все непросто, показал жест американцев в Брюсселе – когда впервые США полностью проигнорировали заседание группы Рамштайн. Соединенные Штаты, вообще организовавшие этот формат военной помощи Украине, сначала передали лидерство Великобритании и Германии, а на этот раз вообще не пришли на встречу ни физически, ни по видеосвязи.

Главу Пентагона Пита Гегсета потом спросили, является ли это сигналом, что США больше не поддерживают Украину, на что министр обороны формально ответил возражением. Между тем, страны-партнеры анонсировали рекордную военную помощь Украине, объявили новые пакеты поддержки и договорились о создании механизма оборонного производства.

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"Соединенные Штаты Америки очень рано объявили, что не хотят продолжать формат в его нынешнем виде с ними во главе. Мы должны это принять. И Великобритания и Германия взяли на себя лидерство в этом вопросе. Сегодня мы представим новый подход", - Борис Писториус, министр обороны Германии

Украинский контекст в Белый дом попытался вернуть федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц — в конце недели он отправился в первый официальный визит в Дональд Трамп. Встреча, которую немецкие СМИ ожидали с тревогой: не устроит ли Трамп канцлеру ссору или унижение в прямом эфире? Ведь предшественница Мерца Ангели Меркель Трамп когда-то даже не захотел пожать руку, а Олаф Шольц за время президентства Трампа вообще ни разу не был в Белом доме.

Мерц готовился к встрече тщательно: привез подарок – копию свидетельства о рождении деда Дональда Трампа, тоже Фридриха, в Германии. Прибыл в Белый дом без переводчика – жест, призванный создать атмосферу доверия. Перед камерами 90% времени говорит Трамп, но изредка вспоминает, что имеет перед собой немецкого гостя, и дает Мерцу вставить слово. А Мерц говорит – об Украине. И, нажимая на его Трампа, убеждает: именно он в силах остановить российскую агрессию.

“Я только сказал президенту, что он является ключевой фигурой в мире, которая сейчас может оказывать давление на Россию. Мы еще поговорим, как можем действовать сообща как европейцы и американцы. Но я считаю, что мы обязаны принять меры, чтобы положить конец этой войне после трех с половиной ужасных лет. Посмотрите на детей. Детей, вывезенных из Украины в Россию. Это все действительно ужасно. Поэтому мы говорим об инструментах и ​​мерах, о том, что мы можем сделать. И мое личное мнение здесь четкое: мы стоим на стороне Украины и пытаемся сделать его сильнее, чтобы заставить Путина закончить эту войну”, – Фридрих Мерц.

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Трамп слушает и не возражает, но в ответ приводит странные даже для его администрации аналогии.

"Знаете, я вчера привел аналогию, когда разговаривал с (российским) президентом Путиным. Был с ним более часовой разговор. Иногда, и это я говорю, возможно, в отрицательном смысле, но иногда вы видите двоих маленьких детей, которые дерутся как сумасшедшие. Они ненавидят друг друга и бьются в парке. Иногда лучше дать им подраться какое-то время, а уже потом разнимать”, – Дональд Трамп.

"Мы с Путиным не дети на игровой площадке. Он пришедший в этот парк убийца, чтобы убить наших детей", - так на аналогию американского президента ответил Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC.

Риторика Трампа остается крайне противоречивой, и это касается как торговых войн, так и российской войны в Украине.

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Позиция Фридриха Мерца в Вашингтоне — как по поводу конфликтов между ЕС и США, так и по четкой поддержке Украины — показала: коллективное Запад способно пережить потерю американского лидерства, по крайней мере, на время.

“Паутина” сделала очевидным: Путин слабее, чем кажется, а военный потенциал России уязвим — его можно успешно атаковать даже ограниченными ресурсами.

Это особенно важно в преддверии саммита G7 в Канаде, где возможна встреча Трампа и Зеленского.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

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"Три невыносимые ночи! Почему Трамп позволил путин бить по Украине? / ТСН.Неделя 08.06.25"