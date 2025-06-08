Що спільного у Путіна, Трампа та Гітлера: дослідження психолога

Дональд Трамп і Володимир Путін мають багато спільного / © ТСН.ua

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У травні 2025 року в журналі Frontiers in Psychology було опубліковано дослідження щодо «нарцисичного політичного лідерства» на прикладі Адольфа Гітлера, Володимира Путіна та Дональда Трампа.

Про це повідомляє журнал Forbes.

У дослідженні, яке провів психолог Юсуф Чифчі, не стверджується, що перелічені політики відповідають критеріям нарцисичного розладу особистості. Американською психіатричною асоціацією заборонено ставити діагнози публічним особам, яких вони особисто не оцінювали.

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Дослідження базується на інформації з щоденників, інтерв’ю, сімейних біографій та історичних записів. Спираючись на цей матеріал, Чіфчі визначає моделі травм, втрат та стилів виховання в ранньому віці, які можуть допомогти пояснити появу нарцисичних рис у дорослому віці.

При цьому дослідник розрізняє конструктивний нарцисизм, який є нормальним здоровим продуктом стабільного емоційного середовища, коли діти отримують належний рівень підтримки, викликів та схвалення, та реактивний нарцисизм. Останній формується як реакція на недбалий, непослідовний або жорстокий дитячий досвід. Це завищене відчуття власного «я» служить захисним механізмом: буфером від будь-яких почуттів сорому, безсилля чи нікчемності.

Чіфчі визначає чотири повторювані теми розвитку в дитинстві учасників свого дослідження:

авторитарний батько-каратель;

поблажлива або емоційно компенсуюча мати;

рання травма або емоційна покинутість;

високі, нереалістичні очікування або тиск.

Автор дослідив, як ці моделі проявилися в житті Гітлера, Путіна та Трампа і як вони могли сформувати їхні стилі керівництва.

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Адольф Гітлер

Дитинство Адольфа Гітлера було позначене емоційними дихотоміями, що призводили до травм. Його батько, Алоїз Гітлер, був авторитарним і схильним до фізичних покарань: він вимагав абсолютної слухняності та мало виявляв прихильності.

На противагу цьому, його мати, Клара, обожнювала його. Втративши трьох дітей до Адольфа, вона була надзвичайно опікувальною та емоційно залежною від нього. В очах Клари він, можливо, був дитиною, яка мала вижити, досягти успіху та викупити біль родини.

Таке протиставлення — між принизливим, критичним батьком та обожнюючою, ідеалізуючою матір’ю — можливо, зруйнувало формування почуття власного «я» Гітлера. З одного боку, батько Гітлера прищепив йому глибоке почуття безсилля, страху та люті. З іншого боку, його мати прищепила йому грандіозність, почуття привілеїв та особливість.

Чифчі стверджує, що саме ця внутрішня суперечність може призвести до реактивного нарцисизму, коли крихка самооцінка підтримується перебільшеними фантазіями про перевагу.

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Під час свого приходу до влади ці рани проявилися катастрофічно. Гітлер оточив себе підлабузниками, мав нульову толерантність до інакомислення та вимагав непохитної відданості. Він називав критиків зрадниками та робив цапами-відбувайла цілі народи. Навіть після смерті він повністю зняв з себе відповідальність. У своїй передсмертній записці він звинувачував усіх, крім себе: «Мої генерали зрадили мене».

Чифчі припускає, що його стійкий патерн «хронічної нарцисичної люті» — люті, що корениться в ранній психологічній травмі, — узгоджується з глибоко пораненою особистістю, яка прагне домінувати, щоб відчувати себе цілісною.

Володимир Путін

Ранні роки життя Володимира Путіна перегукувалися з багатьма емоційними темами Гітлера. Він народився в 1952 році в повоєнному Ленінграді (нині Санкт-Петербург), і потрапив до сім’ї, яка вже була шрамована втратами. Його батьки, як і Гітлер, втратили двох синів до нього.

Його батько, поранений ветеран війни, як повідомляється, був суворим, емоційно відстороненим та схильним до фізичного насильства. Його мати, навпаки, була одним з небагатьох джерел тепла та втіхи.

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Як і у випадку з Гітлером, ця взаємопов’язана динаміка холодного батька та турботливої матері (знову ж таки, у поєднанні зі статусом «дитини-замінника»).

Путін також виріс у бідності. Його оточували залишки війни та труднощів: суворе сусідство, в якому домінування та стійкість добре служили йому. Ці ранні уроки сили та виживання, можливо, прищепили йому потребу завжди здаватися невразливим.

У дорослому віці це може відображатися в його жорстко керованому контролі іміджу. Путін відомий постановочними демонстраціями гіпермаскулінної майстерності: глибоководні занурення, полювання, верхова їзда, дзюдо, пригоди з голим торсом у дикій природі.

Чифчі інтерпретує це як компенсаторну поведінку — спроби проектувати той вид домінування, якого він, можливо, глибоко прагнув у дитинстві.

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Жорсткий контроль над ЗМІ, низька толерантність до інакомислення та наполеглива зовнішня політика, за словами психолога, це ознаки реактивного нарцисизму, побудованого на емоційній невпевненості.

«Політичний стиль Путіна є прямим результатом його дивної психологічної хімії. Іншими словами, лідерство Путіна також є нарцисичним політичним лідерством, і його не можна оцінювати незалежно від його батьків», стверджує дослідник.

Дональд Трамп

Виховання Дональда Трампа має дещо схожі психологічні ознаки, хоча й профільтроване крізь призму американського капіталізму. Він народився в 1946 році в Квінзі, штат Нью-Йорк, у сім’ї, де влада та успіх були всім.

Його батько, Фред Трамп, був надзвичайно успішним магнатом нерухомості: вимогливим, емоційно відстороненим і виключно зосередженим на досягненнях. Трамп описував його як «жорстку» людину, яка навчила його бути «вбивцею».

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Його мати, Мері, за повідомленнями, була ласкавою, але часто хворіла; це зробило її значною мірою емоційно відсутньою протягом ключових фаз його розвитку.

У 13 років Дональда раптово відправили до військового училища — дисциплінарне рішення, ухвалене його батьком у відповідь на те, що він вважав «грубою» поведінкою.

Чіфчі розглядає це як символічне відторгнення. За його словами, «це означало втрату прихильності, раптове вигнання з небес, поки його брати та сестри продовжували насолоджуватися сімейною розкішшю».

Старший брат Трампа, Фред-молодший, боровся з алкоголізмом і помер молодим; сам Трамп визнав, наскільки глибоко це вплинуло на нього. Ця уявна невдача (та її наслідки) могла підсилити сімейний меседж: успіх — єдиний шлях до любові чи цінності.

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Чифчі стверджує, що ми можемо спостерігати ці емоційні теми сьогодні на політичній арені. Мітинги Трампа, запальна мова, небажання критикувати, одержимість розміром натовпу та висвітленням у ЗМІ — Чифчі вважає, що це симптоми особистості, керованої оборонною грандіозністю. Він вважає, що Трамп вимагає обожнювання, і що він, ймовірно, інтерпретує будь-які образи як екзистенційну загрозу.

У своєму особливо вражаючому спостереженні він зазначає, як політичні карикатури часто зображували Трампа як «пораненого маленького хлопчика, який хотів стати наймогутнішою людиною у всесвіті як компенсацію».

Чифчі пише просто: «Карикатуристи… добре його зрозуміли».

Нагадаємо, раніше видання SkyNews описало, як зазвичай відбуваються телефонні перемовини між Путіним і Трампом.

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