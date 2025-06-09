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В РФ взлетели стратегические бомбардировщики: направляются на пусковые рубежи
В ночь на 9 июня Россия подняла в воздух бомбардировщики Ту-95МС.
В России в ночь на 9 июня взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС.
Об этом говорится в сообщении мониторинговых каналов.
В сообщении указывается, что около 5 бортов было поднято в воздух с аэродрома «Оленья» и сейчас они направляются в сторону пусковых рубежей.
Кроме того, сообщается о взлете двух бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома «Энгельс».
Также сообщается о взлете 4 бортов ТУ-22М3 с аэродрома «Энгельс».
Мониторинговые каналы указывают, что на пусковых рубежах бомбардировщиков ожидают после 2:30, но в течение ночи эта информация может изменяться.
Ранее сообщалось, что народный депутат Украины Александр Федиенко заявил, что никакого отключения мобильной связи во время воздушных тревог в Украине не планируется.
Мы ранее информировали, что в борьбе с массированными атаками дронов России Украина полагается не только на современные ПВО, но и на добровольцев, которые по ночам дежурят с поисковыми прожекторами и старыми пулеметами, спасая небо над Киевом.