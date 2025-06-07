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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Португалия – Испания: онлайн-трансляция финала Лиги наций

Текстовый репортаж финального поединка Лиги наций-2024/25.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Португалия – Испания

Португалия – Испания / © Associated Press

В воскресенье, 8 июня, сборные Португалии и Испании померяются силами в финальном матче Лиги наций-2024/25.

Поединок состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

В полуфиналах турнира Португалия с решающим голом Криштиану Роналду одержала волевую победу над Германией (2:1), а Испания в сверхрезультативном матче-триллере одолела Францию (5:4).

В матче за третье место Германия сразится с Францией. Этот поединок также состоится 8 июня, начало – в 16:00 по киевскому времени.

Нынешний розыгрыш Лиги наций является четвертым в истории. Дебютный турнир в 2019 году выиграла Португалия, в 2021-м триумфовала Франция, а в 2023-м победителем стала Испания.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Португалия – Испания.

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