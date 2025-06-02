- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 84
- Время на прочтение
- 1 мин
Лига наций-2024/25: расписание и результаты матчей финальной стадии
Финальная стадия Лиги наций-2024/25 состоится в Германии с 4 по 8 июня.
С 4 по 8 июня 2025 года в Германии состоится финальная стадия Лиги наций сезона-2024/25.
За трофей посоревнуются четыре сборные: Германия, Португалия, Испания и Франция.
В полуфиналах турнира Германия встретится с Португалией, а Испания померяется силами с Францией.
Полуфиналы запланированы на 4 и 5 июня, поединок за третье место и финал – 8 июня.
Финальная стадия Лиги наций-2024/25: расписание и результаты матчей
Полуфиналы
Среда, 4 июня
22:00 Германия – Португалия
Четверг, 5 июня
22:00 Испания – Франция
Матч за третье место
Воскресенье, 8 июня
16:00 Проигравший полуфинала 1 – Проигравший полуфинала 2
Финал
Воскресенье, 8 июня
22:00 Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2
Отметим, что нынешний розыгрыш Лиги наций является четвертым в истории. Дебютный турнир в 2019 году выиграла Португалия, в 2021-м триумфовала Франция, а в 2023-м победителем стала Испания.
Напомним, сборная Украины провела этот сезон Лиги наций во втором по престижности Дивизионе B и заняла второе место в своей группе. "Сине-желтые" оказались хуже Чехии, но опередили Грузию и Албанию.
В плей-офф команда Сергея Реброва в двухматчевом противостоянии проиграла Бельгии и не смогла выйти в элитный дивизион Лиги наций.