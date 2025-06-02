ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
84
Время на прочтение
1 мин

Лига наций-2024/25: расписание и результаты матчей финальной стадии

Финальная стадия Лиги наций-2024/25 состоится в Германии с 4 по 8 июня.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Трофей Лиги наций

Трофей Лиги наций / © Associated Press

С 4 по 8 июня 2025 года в Германии состоится финальная стадия Лиги наций сезона-2024/25.

За трофей посоревнуются четыре сборные: Германия, Португалия, Испания и Франция.

В полуфиналах турнира Германия встретится с Португалией, а Испания померяется силами с Францией.

Полуфиналы запланированы на 4 и 5 июня, поединок за третье место и финал – 8 июня.

Финальная стадия Лиги наций-2024/25: расписание и результаты матчей

Полуфиналы

Среда, 4 июня

22:00 Германия – Португалия

Четверг, 5 июня

22:00 Испания – Франция

Матч за третье место

Воскресенье, 8 июня

16:00 Проигравший полуфинала 1 – Проигравший полуфинала 2

Финал

Воскресенье, 8 июня

22:00 Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2

Отметим, что нынешний розыгрыш Лиги наций является четвертым в истории. Дебютный турнир в 2019 году выиграла Португалия, в 2021-м триумфовала Франция, а в 2023-м победителем стала Испания.

Напомним, сборная Украины провела этот сезон Лиги наций во втором по престижности Дивизионе B и заняла второе место в своей группе. "Сине-желтые" оказались хуже Чехии, но опередили Грузию и Албанию.

В плей-офф команда Сергея Реброва в двухматчевом противостоянии проиграла Бельгии и не смогла выйти в элитный дивизион Лиги наций.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
84
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie