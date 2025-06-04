Испания – Франция: онлайн-трансляция полуфинала Лиги наций

Испания – Франция / © Associated Press

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В четверг, 5 июня, сборные Испании и Франции будут определять сильнейшего во втором полуфинальном поединке Лиги наций-2024/25.

Встреча состоится на стадионе "MHPArena" в немецком Штутгарте. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В четвертьфинале турнира испанцы в серии пенальти прошли Нидерланды (2:2, 3:3), а французы в серии пенальти одолели Хорватию (0:2, 2:0).

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В другом полуфинале Лиги наций в среду, 4 июня, посоревнуются немцы и португальцы. На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Германия – Португалия.

Финальный матч турнира и поединок за третье место состоятся в воскресенье, 8 июня.

Нынешний розыгрыш Лиги наций является четвертым в истории. Дебютный турнир в 2019 году выиграла Португалия, в 2021-м триумфовала Франция, а в 2023-м победителем стала Испания.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Испания – Франция.

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