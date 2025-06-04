- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 107
- Час на прочитання
- 1 хв
Іспанія – Франція: онлайн-трансляція півфіналу Ліги націй
Текстовий репортаж другого півфінального матчу Ліги націй-2024/25.
У четвер, 5 червня, збірні Іспанії та Франції визначатимуть сильнішого в другому півфінальному поєдинку Ліги націй-2024/25.
Зустріч відбудеться на стадіоні "MHPArena" у німецькому Штутгарті. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
У чвертьфіналі турніру іспанці у серії пенальті пройшли Нідерланди (2:2, 3:3), а французи у серії пенальті подужали Хорватію (0:2, 2:0).
В іншому півфіналі Ліги націй у середу, 4 червня, позмагаються німці та португальці. На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Німеччина – Португалія.
Фінальний матч турніру та поєдинок за третє місце відбудуться в неділю, 8 червня.
Нинішній розіграш Ліги націй є четвертим в історії. Дебютний турнір 2019 року виграла Португалія, 2021-го тріумфувала Франція, а 2023-го переможцем стала Іспанія.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія – Франція.
.