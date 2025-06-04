ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
1 хв

Іспанія – Франція: онлайн-трансляція півфіналу Ліги націй

Текстовий репортаж другого півфінального матчу Ліги націй-2024/25.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Іспанія – Франція

Іспанія – Франція / © Associated Press

У четвер, 5 червня, збірні Іспанії та Франції визначатимуть сильнішого в другому півфінальному поєдинку Ліги націй-2024/25.

Зустріч відбудеться на стадіоні "MHPArena" у німецькому Штутгарті. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У чвертьфіналі турніру іспанці у серії пенальті пройшли Нідерланди (2:2, 3:3), а французи у серії пенальті подужали Хорватію (0:2, 2:0).

В іншому півфіналі Ліги націй у середу, 4 червня, позмагаються німці та португальці. На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Німеччина – Португалія.

Фінальний матч турніру та поєдинок за третє місце відбудуться в неділю, 8 червня.

Нинішній розіграш Ліги націй є четвертим в історії. Дебютний турнір 2019 року виграла Португалія, 2021-го тріумфувала Франція, а 2023-го переможцем стала Іспанія.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія – Франція.

.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie