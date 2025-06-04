Іспанія – Франція: онлайн-трансляція півфіналу Ліги націй

Іспанія – Франція / © Associated Press

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У четвер, 5 червня, збірні Іспанії та Франції визначатимуть сильнішого в другому півфінальному поєдинку Ліги націй-2024/25.

Зустріч відбудеться на стадіоні "MHPArena" у німецькому Штутгарті. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У чвертьфіналі турніру іспанці у серії пенальті пройшли Нідерланди (2:2, 3:3), а французи у серії пенальті подужали Хорватію (0:2, 2:0).

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В іншому півфіналі Ліги націй у середу, 4 червня, позмагаються німці та португальці. На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Німеччина – Португалія.

Фінальний матч турніру та поєдинок за третє місце відбудуться в неділю, 8 червня.

Нинішній розіграш Ліги націй є четвертим в історії. Дебютний турнір 2019 року виграла Португалія, 2021-го тріумфувала Франція, а 2023-го переможцем стала Іспанія.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія – Франція.

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