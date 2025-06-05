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- Війна
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Київську область охопила повітряна тривога — що летить
Українців закликають перебувати в укриттях через просування вородих «Шахедів».
У Київській області є загроза ударів ворожих БпЛА. Лунає повітряна тривога.
Про це повідомляє Київська ОВА.
Кількість ворожих «Шахедів» в повітряному просторі збільшується. Станом на 23:43 БпЛА вже близько 110.
«БпЛА родовжують рух на Київщину», — повідомляють і Повітряні Сили ЗС України.
Нагадаємо, ворог 5 червня завдав ударів по Чернігівській області, Харкову, Сумщині, Донеччині, Нікополю, громадах Запоріжжя, Херсонщині.
Внаслідок удару БпЛА по Прилуках Чернігівської області загинула ціла родина рятувальника.