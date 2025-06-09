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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Враг атакует Украину БПЛА: направление движения целей

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 9 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

  • Новые группы враждебных БПЛА с востока — на север и юг Сумщины!

  • Несколько групп «шахедов» на севере, юге, востоке Сумщины — курсом на Черниговщину/Полтавщину.

  • Большое количество вражеских дронов над Черниговщиной — курсом на Киевщину/Черкасщину.

  • БпЛА на севере, востоке, юге Киевской области — курсом на запад/столицу.

  • БпЛА в центре Житомирской области — курсом на запад.

  • Шахеды на востоке, юге Ровенщины — курсом на Ровно.

  • Несколько групп «шахедов» на западе, юге Полтавщины курсом на Черкасщину/Днепропетровщину.

  • Группы БпЛА на севере, в центре, на западе Черкасской области — курсом на запад/северо-запад.

  • Шахеды на севере Кировоградщины — курсом на запад.

  • «Шахеды» на юго-востоке Днепропетровщины — курсом на северо-запад.

Ранее сообщалось, что в Киевской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных беспилотников.

Мы ранее информировали, что в Киеве во время ликвидации последствий атаки российских дронов погибли три спасателя.

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