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- Украина
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Враг атакует Украину БПЛА: направление движения целей
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 9 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.
Новые группы враждебных БПЛА с востока — на север и юг Сумщины!
Несколько групп «шахедов» на севере, юге, востоке Сумщины — курсом на Черниговщину/Полтавщину.
Большое количество вражеских дронов над Черниговщиной — курсом на Киевщину/Черкасщину.
БпЛА на севере, востоке, юге Киевской области — курсом на запад/столицу.
БпЛА в центре Житомирской области — курсом на запад.
Шахеды на востоке, юге Ровенщины — курсом на Ровно.
Несколько групп «шахедов» на западе, юге Полтавщины курсом на Черкасщину/Днепропетровщину.
Группы БпЛА на севере, в центре, на западе Черкасской области — курсом на запад/северо-запад.
Шахеды на севере Кировоградщины — курсом на запад.
«Шахеды» на юго-востоке Днепропетровщины — курсом на северо-запад.
Ранее сообщалось, что в Киевской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных беспилотников.
Мы ранее информировали, что в Киеве во время ликвидации последствий атаки российских дронов погибли три спасателя.